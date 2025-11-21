Hoe laat begint vannacht de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas?
Na de openingssessies in Las Vegas afgelopen nacht, staan er vannacht weer twee belangrijke sessies op het programma. Zo krijgen de teams nog één uur de tijd om de afstelling goed te krijgen tijdens de derde vrije training, en staat ook de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas op het programma.
Charles Leclerc was na afloop van de openingssessie in Las Vegas de snelste. McLaren had het in de eerste training moeilijk en Max Verstappen moest het doen met P4. De tweede vrije training werd uiteindelijk afgesloten met een rode vlag vanwege een loszittende putdeksel. Lando Norris was in die sessie de snelste, gevolgd door Kimi Antonelli en Leclerc. De Monegask viel aan het einde van de sessie echter stil door problemen met zijn versnellingsbak. Verstappen noteerde uiteindelijk de negende tijd.
Overzicht tijdschema Grand Prix van Las Vegas
Vannacht om 01:30 uur gaat het licht op het Las Vegas Strip Circuit op groen voor de derde en tevens laatste vrije training. Om 05:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas.
Zaterdag 22 november
01:30 uur: derde en tevens laatste vrije training
05:00 uur: kwalificatie
Zondag 23 november
05:00 uur: Grand Prix van Las Vegas
