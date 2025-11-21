close global

sergio perez, daniel ricciardo, max verstappen, red bull, goodwood, FOS, 2024

Verstappen onthult dat hij van Ricciardo het meeste heeft geleerd

Verstappen onthult dat hij van Ricciardo het meeste heeft geleerd

Remy Ramjiawan
sergio perez, daniel ricciardo, max verstappen, red bull, goodwood, FOS, 2024

Hoewel Max Verstappen in zijn jongere jaren veelal de kneepjes van het vak van zijn vader Jos heeft geleerd, heeft hij ook her en der wat opgepikt van zijn teamgenoten bij Red Bull Racing. De Nederlander wijst in een gesprek met GoodMorningAmerica de teamgenoot aan van wie hij het meest heeft geleerd.

Door de jaren heen hebben diverse coureurs naast Verstappen bij Red Bull Racing gereden. In 2016 maakte de Nederlander de overstap naar het Oostenrijkse team, waar hij vergezeld werd door Daniel Ricciardo. Die vertrok eind 2018 bij Red Bull, waarna Pierre Gasly zijn kans kreeg. Dat avontuur duurde slechts een half jaar, want Alexander Albon kreeg halverwege 2019 de mogelijkheid om het over te nemen. Hij werd op zijn beurt eind 2020 vervangen door Sergio Pérez. De Mexicaan tekende in 2024 nog een contractverlenging, maar moest uiteindelijk begin dit seizoen plaatsmaken voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander werd na twee raceweekenden weer vervangen door Yuki Tsunoda.

Ricciardo op één

Verstappen onthult dat hij van al deze coureurs wel iets heeft geleerd, maar als hij een top drie moet samenstellen, zegt hij: “Daniel Ricciardo, dat is wel de nummer één. ‘Checo’ als tweede en dan eigenlijk mijn teamgenoten die ik tijdens het karten heb gehad. Die waren allemaal wat ouder dan ik en raceten al een stuk langer, dus van hen heb ik een heleboel geleerd.”

