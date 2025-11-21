Marko heeft weinig hoop voor Verstappen in 2026: "Is onwaarschijnlijk"
Marko heeft weinig hoop voor Verstappen in 2026: "Is onwaarschijnlijk"
Max Verstappen krijgt volgend jaar met de nieuwe reglementen voor het eerst een volledig door Red Bull Powertrains gefabriceerde power unit onder z'n kont, maar of hij daarmee ook direct wereldkampioen kan worden? Dr. Helmut Marko heeft er een hard hoofd in en noemt het "onwaarschijnlijk". Wat betekent dit voor de toekomst van de Nederlander bij het Oostenrijkse team?
De reglementen in de F1 gaan volgend seizoen flink op de schop, maar voor Red Bull ligt er nog een andere uitdaging: volledig op eigen kracht een motor bouwen. Voor het eerst maakt Red Bull in eigen fabriek een power unit. Wat betreft het elektrische gedeelte krijgt men wel de hulp van autogigant Ford, maar ook voor de Amerikanen zal het even wennen zijn om te opereren binnen de F1. Of Red Bull direct competitief kan zijn bij aanvang van het 2026-seizoen, is dan ook nog maar zeer de vraag. Er klinken geluiden dat de Red Bull-Ford-motor achterloopt op de concurrentie, maar Marko wil dat eerst nog wel eens zien. "Er is niets bewezen", zo vertelt hij in gesprek met het Oostenrijkse OE24.
Marko acht het "onwaarschijnlijk" dat Red Bull de snelste is in '26
Marko weet echter ook dat de kans groot is dat Red Bull er niet direct bij zit. "Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat we met onze eigen motor verschijnen en meteen de snelste zijn. Zolang we niet volledig uitgeschakeld zijn zoals toen met de Renault-motor, is dat prima. Bovendien is er de FIA-regelgeving die na zes maanden aanpassingen toestaat", aldus de topman. Het klinkt alsof de wereldtitel dus ook niet de prioriteit heeft volgend jaar; maar wat dan wel? "Zolang we vooruitgang zien met de nieuwe auto, zijn we tevreden. Winnen is het ultieme doel. Met andere woorden, we willen in de tweede helft van het jaar weer races winnen."
Kan én gaat Verstappen clausule activeren?
Maar wat betekent dit voor Verstappen, die volgens de geruchten het jaar 2026 gaat gebruiken om 'de kat uit de boom te kijken'. Als zijn Red Bull niet competitief is, zou hij zijn exitclausule kunnen activeren. En als wat Marko zegt klopt, dat Red Bull pas in de tweede seizoenshelft kan winnen, dan is de kans aannemelijk dat Verstappen in de zomerstop op een dusdanige positie in het WK staat dat hij z'n clausule kan gebruiken.
