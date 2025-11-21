Het YouTube-kanaal van Yelistener met ruim 199K volgers is eigenhandig aan banden gelegd door de Formule 1. Yelistener maakte uitgebreide analyses over gebeurtenissen uit de F1 en maakte hierbij ook dikwijls gebruik van met auteursrecht beschermd beeldmateriaal. Dit was tegen het zere been van de F1 en daarom hebben zij diverse claims ingediend. Fans zijn woedend en nemen nu het officiële YouTube-account van de F1 onder vuur.

Yelistener leek geen vlieg kwaad te doen. Met zijn diepgaande en zeer gewaardeerde analyses over de sport wist hij een following van bijna 200.000 volgers op YouTube op te bouwen. Fans zijn verknocht aan zijn content en Yelistener leek de F1 juist een dienst te bewijzen door met zijn video's de zichtbaarheid van de sport te vergroten en bepaalde complexe vraagstukken te vereenvoudigen voor het publiek. Maar dat zag de F1 blijkbaar anders; zij zagen dat Yelistener dikwijls officiële beelden van hen gebruikte en dat gaat in tegen het auteursrecht. Yelistener heeft immers niet betaald om de beelden te gebruiken en heeft ook geen schriftelijke toestemming. En daarom heeft de F1 snoeihard ingegrepen. Fans zijn nu ziedend.

F1 grijpt in en maakt jacht op YouTube-kanaal van Yelistener

"F1 is keihard tegen mijn kanaal ingegaan en heeft sinds juli het grootste deel van mijn video's geblokkeerd. Wat zonde. Ik heb een beroep gedaan op ‘fair use’, maar F1 heeft mijn bezwaar afgewezen. Ik weet niet goed wat ik nu moet doen", zo schreef Yelistener in een post op YouTube. Hij besloot vervolgens een back-up-kanaal aan te maken en riep fans op hem daar te volgen. "Hoi, ik heb net een back-upkanaal aangemaakt. https://www.youtube.com/@yelistener2. Abonneer je alsjeblieft voor het geval er iets met mijn hoofdkanaal gebeurt. Ik blijf posten op mijn hoofdkanaal, met af en toe nieuwe uploads op het back-upkanaal", zo liet hij weten.

Fans reageren woedend en richtten zich tot officiële F1-kanaal

Maar wie nu het officiële-kanaal van Yelistener bezoekt op YouTube, zal zien dat al zijn video's - op eentje na - zijn verwijderd. Hier was hij al bang voor, aangezien hij meerdere copyright strikes had ontvangen vanuit de F1. Fans zijn woedend en snappen niet dat de Formule 1 zo hard ingrijpt tegen iemand die op zijn eigen manier een steentje wil bijdragen aan de passie voor de sport. De fans hebben zich dan ook massaal laten horen en besloten het officiële YouTube-kanaal van de F1 te kapen. Onder diverse video's klinkt massaal hetzelfde bericht in de comments: "Justice for Yelistener!!"

Of de fans met deze massale oproep gehoord gaan worden, is nog maar de vraag. Ook voor Yelistener is de kans klein dat zijn YouTube-account in ere hersteld gaat worden, maar de tijd zal het leren.