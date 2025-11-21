De Grand Prix van Las Vegas is de eerste race van de triple-header die ons naar het slot van het seizoen zal gaan leiden. Op de strip van de gokstad kregen de coureurs de gelegenheid om te oefenen met de eerste vrije training, die om 01:30 uur Nederlandse tijd van start ging. Charles Leclerc sloot de training als snelste af.

Nadat we Zuid-Amerika hebben verlaten, kregen de rijders even een weekje rust om zich voor te bereiden op de eerste race van de triple-header op het circuit van Las Vegas. Vanaf hier gaan we in één ruk door naar het slot van het seizoen in Abu Dhabi, met het wereldkampioenschap op het spel. Lando Norris gaat als leider deze laatste drie races in, terwijl ook Oscar Piastri - ondanks zijn mindere vorm - nog altijd een kandidaat is. Ook Max Verstappen kan nog kampioen worden, maar dan weet hij wel dat er gekke dingen moeten gaan gebeuren in het slot van dit seizoen.

Weinig grip

Zoals gezegd gingen we om 01:30 uur van start en was het Isack Hadjar die met zijn speciale livery als eerste de baan op ging. Hij was ook de eerste rijder die een tijd op de klokken reed, maar deze werd even later al vrij snel verbeterd door Charles Leclerc, die op de mediums een 1:31.328 wist te rijden op het stoffige circuit. Verstappen keek even de kat uit de boom, maar ging na een kleine tien minuten ook het asfalt op voor zijn eerste rondjes van het weekend. Hetzelfde gold voor de McLaren-coureurs, maar het eerste rondje van Norris kwam niet verder dan een vierde tijd. Het leek al snel duidelijk dat er weinig grip te vinden was op de baan, toen we Lewis Hamilton zagen glibberen en glijden over het asfalt.

Even later was het Leclerc die weer onder de tijd van Sainz - op dat moment op P1 - wist te duiken, ondanks het nodige verkeer op de baan. Verstappen kwam vervolgens met een antwoord: de Nederlander ging naar een 1:36.493, waarmee hij zes tienden sneller was dan teamgenoot Tsunoda. Duidelijk was in ieder geval dat de baan heel snel heel veel beter werd. Het duurde enkele minuten tot de tijd van Verstappen weer verbeterd werd en het was Leclerc die met een minimaal verschil de tijd van de Limburger wist te verbeteren. Verstappen dook daar echter al snel weer onderdoor met een 1:35.776.

McLaren kent problemen

Na een half uurtje rondrijden op de mediums, gingen de coureurs naar binnen om daar een setje softs onder de wagens te laten schroeven. Dat wierp meteen zijn vruchten af bij Hamilton, die met een 1:35.561 naar de snelste tijd van de sessie ging op dat moment. Even later bleek teammaat Leclerc toch wat sneller te zijn met een 1:35.281, terwijl het wachten was op bijvoorbeeld de Red Bull-coureurs op de baan. De eerste serieuze poging van de Nederlander bracht hem naar P1: 1:35.109. Leclerc sloot daar op dat moment op +0.004 achteraan. Dit alles gebeurde terwijl de McLarens, op dat moment P12 en P17, nog in de pits stonden.

Even later zagen we ze de baan op gaan, maar was het met name Norris die grossierde in de kleine foutjes. Uiteindelijk wisten ze dan toch een tijd te rijden op de softs, waarbij Norris op dat moment naar P6 ging en Piastri achter hem aansloot op P7. In het restant van de sessie zagen we helaas geen verbeteringen meer op de klokken komen. Albon, knap op P2, probeerde nog een keertje aan te zetten, maar de Britse Thai verremde zich en zag zijn rondje in rook opgaan. Het betekent dat we Leclerc de sessie als snelste zien afsluiten, met dus Albon achter hem. Tsunoda weet knap Verstappen te verslaan en wordt derde. Verstappen P4, voor Sainz en Norris. Hadjar weet de McLarens te splitten.

