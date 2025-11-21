close global

﻿
Las Vegas

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Las Vegas: mis niks van alle ontwikkelingen

Brian Van Hinthum
Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is de eerste race in de triple-header die ons naar het slot van dit seizoen zal leiden. Over enkele weken weten we wie de nieuwe wereldkampioen zal worden. Om 01:30 uur begint de eerste vrije training op de strip van Las Vegas. Volg alle ontwikkelingen hier.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Las Vegas

Sorteer op:

6m geleden

02:13

Verstappen nu naar P1

De eerste serieuze poging van de Nederlander brengt hem naar P1: 1:35.109. Leclerc sluit daar op +0.004 achteraan.

8m geleden

02:11

Frustraties bij Hadjar!

De Fransman heeft het aan de stok met Albon en laat het horen op zijn radio.

11m geleden

02:08

We zijn los op de softs

Daar waar Leclerc en Hamilton naar de snelste tijd zijn gegaan inmiddels, is ook Verstappen nu op het asfalt met de softs.

19m geleden

02:00

Momentje voor Norris

De Brit raakt even de muur, maar loopt verder geen grote averij op.

21m geleden

01:58

Meeste coureurs nu in de pits

Het is even rustig op de baan, de meeste coureurs zijn even in de pits.

24m geleden

01:55

Leclerc even sneller, Verstappen verbetert

Nadat Verstappen even zijn snelste tijd kwijtraakt aan Leclerc, slaat hij even later weer terug met een verbetering. Ondertussen beleven zowel Antonelli als Stroll even een klein momentje.

28m geleden

01:51

Leclerc naar P1

De Monegask duikt met een minimaal verschil onder de tijd van Max Verstappen: 1:35.954.

32m geleden

01:47

Verstappen naar P1

Het is duidelijk dat de baan heel snel heel veel beter wordt: Verstappen gaat met ruime marge middels een 1:36.493 naar P1.

36m geleden

01:43

Red Bulls snel

Tsunoda laat een goede tijd zien, terwijl ook Verstappen zijn eerste serieuze rondje rijdt en op P2 terechtkomt. Toch blijft dat niet lang staan, want Sainz vindt een snel rondje en duikt vier tienden onder de tijd van Gasly op P1.

37m geleden

01:42

Weinig grip

Lewis Hamilton zien we over het circuit heen glijden, het lijkt duidelijk dat er nog weinig grip op de baan te vinden is.

41m geleden

01:38

Wat een plaatje is de Racing Bulls!

41m geleden

01:38

Hadjar nu naar P1

De Fransman komt met een 1:39.415 en gaat nu naar de snelste tijd.

42m geleden

01:37

Ook Verstappen gaat nu de baan op

De Nederlander heeft even gewacht, maar begint nu aan zijn out lap. Net als Norris, Stroll, Alonso en Piastri.

42m geleden

01:37

Leclerc duikt er onderdoor

De Monegask snoept ruim anderhalve seconde van Sainz zijn tijd af en duikt onder de 1:40'ers.

43m geleden

01:36

Flink stoffig op de baan

Ondanks de eerdere regenval is het flink stoffig op de baan. Ondertussen zien we de eerste tijden op de klokken verschijnen. Sainz is het snelste op de mediums met een 1:41.164.

