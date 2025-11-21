LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Las Vegas: mis niks van alle ontwikkelingen

De Grand Prix van Las Vegas is de eerste race in de triple-header die ons naar het slot van dit seizoen zal leiden. Over enkele weken weten we wie de nieuwe wereldkampioen zal worden. Om 01:30 uur begint de eerste vrije training op de strip van Las Vegas. Volg alle ontwikkelingen hier.

LIVE | Eerste vrije training Grand Prix van Las Vegas Sorteer op: Laatste Oudste Verstappen nu naar P1 De eerste serieuze poging van de Nederlander brengt hem naar P1: 1:35.109. Leclerc sluit daar op +0.004 achteraan. Frustraties bij Hadjar! De Fransman heeft het aan de stok met Albon en laat het horen op zijn radio. We zijn los op de softs Daar waar Leclerc en Hamilton naar de snelste tijd zijn gegaan inmiddels, is ook Verstappen nu op het asfalt met de softs. Momentje voor Norris De Brit raakt even de muur, maar loopt verder geen grote averij op. Meeste coureurs nu in de pits Het is even rustig op de baan, de meeste coureurs zijn even in de pits. Leclerc even sneller, Verstappen verbetert Nadat Verstappen even zijn snelste tijd kwijtraakt aan Leclerc, slaat hij even later weer terug met een verbetering. Ondertussen beleven zowel Antonelli als Stroll even een klein momentje. Leclerc naar P1 De Monegask duikt met een minimaal verschil onder de tijd van Max Verstappen: 1:35.954. Verstappen naar P1 Het is duidelijk dat de baan heel snel heel veel beter wordt: Verstappen gaat met ruime marge middels een 1:36.493 naar P1. Red Bulls snel Tsunoda laat een goede tijd zien, terwijl ook Verstappen zijn eerste serieuze rondje rijdt en op P2 terechtkomt. Toch blijft dat niet lang staan, want Sainz vindt een snel rondje en duikt vier tienden onder de tijd van Gasly op P1. Weinig grip Lewis Hamilton zien we over het circuit heen glijden, het lijkt duidelijk dat er nog weinig grip op de baan te vinden is. Wat een plaatje is de Racing Bulls! Hadjar nu naar P1 De Fransman komt met een 1:39.415 en gaat nu naar de snelste tijd. Ook Verstappen gaat nu de baan op De Nederlander heeft even gewacht, maar begint nu aan zijn out lap. Net als Norris, Stroll, Alonso en Piastri. Leclerc duikt er onderdoor De Monegask snoept ruim anderhalve seconde van Sainz zijn tijd af en duikt onder de 1:40'ers. Flink stoffig op de baan Ondanks de eerdere regenval is het flink stoffig op de baan. Ondertussen zien we de eerste tijden op de klokken verschijnen. Sainz is het snelste op de mediums met een 1:41.164. Laad meer

