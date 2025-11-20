close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen over race in Las Vegas: "Pushen alsof we niets te verliezen hebben" | GPFans News

Jan Bolscher

Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Las Vegas. Hij denkt dat 'bandenmanagement' het sleutelwoord zal worden aankomend weekend en hij hoopt op een positieve race. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Max Verstappen Red Bull Racing

