Brown haalt opnieuw uit naar Verstappen: "Mensen binnen Red Bull zijn bang voor hem"
McLaren-CEO Zak Brown liet zich onlangs kritisch uit over de 'arrogantie' van Max Verstappen. In zijn nieuwe boek haalt de Amerikaan nog eens uit naar de viervoudig wereldkampioen. Zo zouden de teamleden van Red Bull Racing bang zijn voor de in Nederlander geboren coureur.
Zak Brown is niet onbekend met de politieke spelletjes die horen bij de wereld van de Formule 1. De CEO van McLaren deelt regelmatig via de media uit richting zijn concurrenten. Zo zijn de afgelopen tijd met name Red Bull Racing en Max Verstappen met regelmatig de doelwitten. Brown sprak zich onlangs in een interview met The Telegraph over Verstappen, waarin hij de Nederlander onder andere "arrogant" noemde: "Hij kan een vechter zijn die te agressief is op de baan. Zijn arrogantie komt dan naar boven", klonk het onder andere.
Red Bull-personeel bang voor Verstappen
In het nieuwe boek van Brown, Seven Tenths of a Second, leest het: "Soms voelt het alsof Max het team runt, zelfs voor het ontslag van Christan Horner middenin 2025 al. Iedereen lijkt onderdanig richting hem. De mensen lijken bang voor hem. Red Bull kiest er zelfs voor om geen goede tweede coureur naast hem te zetten die een bedreiging kan vormen. Anders hadden ze Carlos Sainz wel gekozen", doelt de Amerikaan op Liam Lawson en daarna Yuki Tsunoda als de opvolgers van Sergio Pérez.
