Hoe laat begint vannacht het raceweekend voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas?

Het raceweekend in Las Vegas staat voor de deur. Vanwege het grote tijdsverschil met de andere kant van de plas, gaat voor ons in Nederland het spektakel op de strip vannacht al van start.

De Grand Prix van Las Vegas is de eerste race van een drieluik met Qatar en Abu Dhabi. Deze intensieve triple header vormt de ontknoping van het Formule 1-seizoen, waarin Lando Norris zijn eerste wereldkampioenschap veilig hoopt te stellen. Vanwege het grote tijdsverschil met Las Vegas en Abu Dhabi, zijn de sessies lokaal een dag naar voren gehaald. In Nevada worden de eerste twee vrije trainingen op donderdag verreden, is het op vrijdag tijd voor de kwalificatie en wordt de Grand Prix op zaterag afgewerkt. Voor ons in Nederland betekent dit een bijzonder vroeg (of laat) tijdschema.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht tijdschema Grand Prix van Las Vegas

Het raceweekend wordt in de nacht van donderdag op vrijdag afgetrapt. Om 01:30 uur gaat het licht op groen voor de eerste vrije training en om 05:00 uur begint de tweede oefensessie. Zaterdagochtend om 01:30 uur is het vervolgens tijd voor de laatste vrije training, waarna om 05:00 uur wordt gekwalificeerd in de Amerikaanse gokstad. Zondagochtend om 05:00 uur doven de lichten voor de Grand Prix van Las Vegas en is het tijd voor de Grand Prix.

Vrijdag 21 november

01:30 uur: eerste vrije training

05:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 22 november

01:30 uur: derde en tevens laatste vrije training

05:00 uur: kwalificatie

Zondag 23 november

05:00 uur: Grand Prix van Las Vegas

