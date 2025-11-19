close global

﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere teams', Verstappen over beginjaren | GPFans Recap

Jan Bolscher

Naar verluidt heeft de FIA in Brazilië een niet toegestaan trucje gevonden bij verschillende Formule 1-teams. Er zou gebruik zijn gemaakt van zogeheten skid blocks die uitzetten door verhitting, waardoor de bodemplank van de auto minder zou slijten en er een lagere rijhoogte gebruikt kan worden. Bekijk de nieuwe GPFans Recap Video hieronder.

Max Verstappen Red Bull Racing

