Geniet optimaal van de seizoensontknoping in de F1 met déze Black Friday-deals!

We staan aan de vooravond van een epische seizoensfinale in de Formule 1. De strijd tussen Lando Norris, Oscar Piastri en – met een kleine kans, maar nooit af te schrijven – Max Verstappen, barst nu écht los. Met nog een paar races te gaan, worden milliseconden, strategie en zenuwen de sleutel tot eeuwige roem. Jij wilt deze ontknoping natuurlijk beleven zoals het hoort: met haarscherp beeld, intens geluid en een racebeleving die je kippenvel geeft. Hier zijn dé Black Friday-deals waarmee jij de finale van het seizoen optimaal kunt beleven.

LG 48" OLED EVO 4K C54 – Zie elk detail van de titelstrijd

Het kampioenschap wordt beslist op precisie, bandenmanagement, strategie en misschien ook wel een beetje geluk. Met OLED zie je elk detail: de glinstering op het asfalt, vonken onder de McLaren van Norris en zelfs de subtiele bandenslijtage bij Verstappen in de cruciale slotronden. Perfecte zwarttinten, fenomenaal contrast — onmisbaar bij de nachtrace in Abu Dhabi. Bestel de LG OLED nu met ruim 31% korting voor €1.099,00 bij Coolblue!

HiSense 75E71Q QLED (2025) – Groots, meeslepend en perfect voor de finale

75 inch. QLED. 4K. Het lijkt een circuitscherm, maar staat gewoon in jouw woonkamer. Zie hoe de McLarens elkaar op millimeters bestrijden, analyseer live de gaps op het leaderboard en volg meerdere camera’s tegelijk alsof je de regisseur van F1 TV bent. Ideaal voor fans die niks willen missen van de ontknoping. Je kunt deze gigantische HiSense 75 inch QLED tv nu met maar liefst 45% korting aanschaffen voor €599,- bij Mediamarkt!

SONY Bravia Theatre Bar 6 Soundbar – Beleef de spanning door je hele kamer

Tijdens de seizoensfinale draait het niet alleen om wat je ziet, maar vooral wat je hóórt. Het moment waarop Piastri via de radio fluistert “I can win this,” gevolgd door het bulderende gejuich in de garage — dat wil je horen zoals het bedoeld is. De diepe motorsound, de spanning in de stem van de engineer, de countdown naar lights out: met deze soundbar beleef je elke hartslag. Je kunt deze SONY Bravia soundbar nu voor €349,- (30% korting) in huis halen bij Mediamarkt!

JBL SB595 Soundbar met subwoofer – Voel de titelstrijd trillen

Wanneer Norris zijn McLaren in de laatste sector tot het uiterste pusht, voel je de trillingen in je vloer. De subwoofer brengt de rauwe power van de auto’s tot leven, zodat je de ontknoping niet alleen ziet of hoort — maar letterlijk voelt. Ideaal voor de beslissende strijd die - zeer waarschijnlijk - zal plaatsvinden in Abu Dhabi. De JBL SB595 soundbar met subwoofer haal je nu voor slechts €295,- (26% korting) in huis bij Expert!

HyperX Cloud III Gaming Headset – Alsof je zelf in de cockpit zit

Fan van onboard camera's en teamradio? Of speel je zelf graag F1 25 met Norris en Verstappen in de titelstrijd? Met deze headset voel je het alsof je zelf in de cockpit zit. Deze draadloze gaming headset zorgt dat je ieder geluid haarscherp doorkrijgt, zodat je geen enkel cruciaal moment mist. De HyperX headset wordt nu met een enorme korting van ruim 50% aangeboden en kost daarom nu slechts €59,- bij Coolblue tijdens de Black Friday weken!

