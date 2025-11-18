close global

Zak Brown and Max Verstappen

Redactie

Sergio Pérez blikt terug op zijn laatste periode bij Red Bull Racing en onthult dat hij zwaar gedemotiveerd was en McLaren-CEO Zak Brown stelt dat Max Verstappen zo nu en dan wat arrogant is. Ook onthulde Williams Racing een speciale livery voor de aankomende Grand Prix in Las Vegas.

