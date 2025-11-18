McLaren-CEO Zak Brown stelt dat de faam van Drive to Survive voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner naar het hoofd is gestegen. De Amerikaan kent Horner al zo’n dertig jaar, maar legt uit dat de Engelsman in al die tijd in de sport toch wel is veranderd.

Brown en Horner lagen de afgelopen jaren diverse keren met elkaar overhoop, waarbij het soms zelfs bij persconferenties uitmondde in een licht moddergevecht. Nu Horner is vertrokken bij Red Bull, is dat ook gestopt. In gesprek met The Telegraph blikt Brown echter terug op zijn relatie met Horner en wijst hij op de veranderingen.

Faam van Drive to Survive

“Ik ken Christian al meer dan dertig jaar. We konden het altijd goed met elkaar vinden. Zijn resultaten zijn geweldig, dus petje af. Maar hij is veranderd. Ik denk dat de Drive to Survive-faam, het geld, de glorie… dat het allemaal een beetje te veel is geworden,” valt Brown met de deur in huis.

In dat licht vindt Brown ook dat Horner het spelletje niet altijd eerlijk speelde en hij trekt de vergelijking: “Soms niet. Toen ik zelf nog racete, waren er coureurs die hard reden en hun tegenstanders twee wielen buiten de baan drukten. Dat is oké. Maar er waren ook coureurs die je met alle vier de wielen buiten de baan duwden. Dat is níet oké. Ik ben iemand van twee wielen buiten de baan. Christian is iemand van vier wielen buiten de baan.”

'Horner probeerde McLaren te ontregelen'

Dat er hier en daar een beschuldiging vanuit Horner richting McLaren werd geuit, zit Brown dan ook niet lekker: “Hij heeft beschuldigingen geuit richting ons team. Ik kan me niet voorstellen dat hij er zelf in geloofde. Het was simpelweg bedoeld om ons te ontregelen.” Afgelopen jaar wees Horner bovendien naar McLaren met een beschuldiging over mogelijk water in de banden, en ook daar rekent Brown mee af: “Los van de legaliteit weet iedereen in de sport dat je dat technisch gezien nooit zou doen.”

