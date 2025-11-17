Jos Verstappen heeft samen met zijn copiloot Renaud Jamoul de 6 Uren van Kortrijk rally weten te winnen. Het duo, dat eerder dit jaar al Belgisch kampioen werd, reed een Citroën C3 Rally2 van Sarrazin Motorsport. Het tweetal kwam uit voor het team van Verstappen.com Racing.

In 2022 maakte Verstappen bekend dat hij zich wilde gaan focussen op het rijden van rallyraces en dat zou hij gaan doen in de BRC. Ook maakte hij tussendoor een uitstapje naar het allerhoogste niveau, de FIA World Rally Championship (WRC). Het is als het ware het tweede leven van de man die het racen maar niet los lijkt te kunnen laten en dus koos hij voor dit nieuwe avontuur. De resultaten en de ervaringen in 2022 en 2023 hadden voor zo'n positief gevoel gezorgd bij de Nederlander dat het smaakte naar meer, waardoor hij het in 2024 nog wat verder opschroefde en ook in 2025 weer enthousiast doorgaat.

Veertien proeven

Dit weekend was er weer succes voor de vader van Max. De rally rondom Kortrijk had in totaal veertien klassementsproeven in petto voor de deelnemers. De eerste proef, Lavano van 8,97 km, werd op zaterdagavond afgewerkt en de Nederlander wist die direct op zijn naam te schrijven. Op zondag stonden er vervolgens de proeven Zwevegem (8,69 km), Bellegem (11,25 km), Aalbeke (4,10 km) en Marke (4,72 km) op het programma, die allemaal drie keer gereden werden. Halverwege de dag stond Lavano nog een keertje op het programma.

Mooi resultaat met winst

In de eerste omloop wist de voormalig Formule 1-coureur de posities P1, P2, P4 en P1 te noteren, waarmee hij het klassement na de eerste ronde aanvoerde met 13,3 seconden voorsprong op Davy Vanneste en Denis Squedin. In de tweede omloop reed hij P1, P2, P1, P1 en P1 bij elkaar, waardoor hij samen met Jamoul zijn voorsprong ten opzichte van Vanneste verder uit wist te bouwen tot 27,8 seconden. Ook de derde en laatste omloop kende een voorspoedig verloop voor de Limburger en zijn copiloot. Ze eindigden daar op de posities P1, P5, P2 en P2, waarmee ze hun voorsprong wisten uit te bouwen tot 35,7 seconden, nu op Vincent Verschueren en Mathieu Vynckier, die Vanneste en Squedin net voorbleven. Na 59 minuten totaal aan proeven door de omgeving van Kortrijk wist de Nederlander het dus opnieuw tot een prachtige zege te brengen samen met zijn copiloot.