Verstappen onthult dat plan B al klaarstond: "Dan zou ik MotoGP gaan doen"

Max Verstappen is inmiddels een viervoudig F1-wereldkampioen en heeft het uitstekend naar zijn zin in de koningsklasse van de autosport, maar de Nederlander heeft ook een enorme voorliefde voor de MotoGP. Sterker nog: als hij de Formule 1 niet had gehaald, dan waren de racemonsters met twee wielen een alternatief dat hij zou hebben overwogen.

Verstappen werd al op jonge leeftijd door zijn vader Jos begeleid in de wereld van het racen en de Formule 1 halen was altijd het doel. Maar als dit niet was gelukt, dan had Verstappen graag geprobeerde MotoGP te halen. Dit onthulde hij in de podcast Pelas Pistas. "Als ik moest kiezen en ik zou niet in auto's en de Formule 1 kunnen racen, dan zou ik voor de MotoGP gaan... mits ik het talent had gehad", zo zei Verstappen. "Want tussen mijn achtste en twaalfde reed ik ook Mini Moto en dat vond ik heel leuk. Ik denk dat ik al heel vroeg besefte dat ik meer talent had op vier wielen, maar ik vond het geweldig."

Verstappen volgt alle MotoGP-races op iPad

Inmiddels is Verstappen bijzonder succesvol in de F1, maar dat betekent niet dat hij de MotoGP helemaal heeft losgelaten. De Red Bull Racing-coureur probeert iedere wedstrijd uit de wegraceserie te kijken. "Ik probeer geen MotoGP-race te missen en ik neem mijn iPad mee naar de circuits om ze te volgen wanneer de data samenvallen. MotoGP is een soort positieve gekte," zo vertelde de Limburger. Hij sluit ook niet uit dat hij, net als Fernando Alonso en Lewis Hamilton, nog eens op een tweewieler stapt. De regerend wereldkampioen weet echter ook dat daar de nodige risico's bij komen kijken en snapt dat Red Bull ietwat terughoudend is in dit soort uitstapjes.

Verstappen wil graag op motor stappen, Red Bull is terughoudend

"Misschien zou het beter zijn om te beginnen met een Moto3 of een Moto2, voordat je op een MotoGP stapt", zo ging Verstappen verder met zijn verhaal. "Maar ik zou het graag willen proberen, natuurlijk! Maar ik begrijp de terughoudendheid van het team", zo wijst hij naar Red Bull Racing.

