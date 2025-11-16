Nadat zaterdag de eerste race van het laatste weekend in de Spaanse Formule 4-kampioenschap werd verreden, staan op zondag de laatste twee races op het programma. Een aantal Nederlanders zullen zich daarvoor melden, waaronder Red Bull-junior Rocco Coronel.

De Belgische Thomas Strauven heeft de eerste race van het drieluik in de Spaanse Formule 4-kampioenschap op het Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. Voor de tweede race, die straks om 11:00 uur van start gaat, werd de startopstelling bepaald door de snelste rondetijden uit de eerste race. Diverse coureurs gingen halverwege de wedstrijd daarom naar binnen om vers rubber te halen, zodat ze verzekerd waren van een goede startpositie voor de race. Coronel was als wildcard aangesloten bij de race en wist vanaf P13 in de openingsfase uit de problemen te blijven. Ook hij mikte op een hoge positie, maar verloor door de pitstop voor vers rubber zijn plek en zakte terug naar de 22e positie. René Lammers moest genoegen nemen met P29, terwijl Reno Francot als laatste over de streep kwam. De tactiek heeft Coronel overigens geen windeieren gelegd. De jongeling wist de derde snelste tijd te laten noteren en zal straks starten vanaf P3.

Spaans Formule 4-kampioenschap

Straks om 11:00 uur gaat de tweede race op het circuit in Barcelona van start. Die race kun je volgen door hier te klikken of via de video hieronder.

De derde en tevens laatste race zal om 15:00 uur beginnen. Die race kun je volgen door hier te klikken of via de video hieronder.

