Rocco Coronel maakt dit weekend zijn debuut in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Toch krijgt het hele veld te maken met een valse start, want de kwalificatie, die eerder deze middag op de planning stond, is niet doorgegaan. Daarom grijpt de organisatie terug naar de uitslag van de vrije training om de startvolgorde te bepalen voor de race die later vandaag wordt verreden.

De inmiddels vijftienjarige Coronel wist eerder dit jaar het Ginetta Junior Championship op zijn naam te zetten, met nog twee races te gaan. De Nederlander is opgenomen in het juniorenprogramma van Red Bull en kreeg een wildcard om dit weekend deel te nemen aan de laatste ronde van het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Als wildcard kan Coronel geen punten scoren, maar hij kan zich wel van zijn beste kant laten zien.

Kwalificatie niet doorgegaan

Om 12:10 uur zou de kwalificatie in Barcelona van start gaan, maar vanwege technische problemen is die sessie niet doorgegaan. Alle coureurs werden gevraagd weer uit de auto's te stappen. De wedstrijdleiding gaf aan dat er technische problemen zijn met het automatische track limit-systeem. Daarnaast zou er te weinig tijd zijn om het manuele systeem in te stellen voor de kwalificatie. Artikel 31.4 van het F4-sportreglement stelt daarom voor dat voor race 1, die om 16:00 uur van start gaat, de uitslag van de vrije training wordt gebruikt. Voor de startopstelling van de tweede race worden de snelste tijden van de coureurs uit de eerste race achter elkaar gezet.

De uitslag van de vrije training is dus bepalend voor de startopstelling van de eerste race. Dat betekent goed nieuws voor enkele Nederlanders. Zo reed Reno Francot de derde tijd, moet Coronel vanaf P13 starten en René Lammers vanaf P28. Thomas Strauven mag vanaf pole position vertrekken.

