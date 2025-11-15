Valtteri Bottas houdt de situatie bij McLaren tussen Lando Norris en Oscar Piastri nauwlettend in de gaten. De Fin legt in een gesprek met FOX Sports uit dat de Formule 1 niet altijd een eerlijke sport is en dat Piastri zijn tijd nog wel zal krijgen.

Bottas was tijdens zijn Mercedes-jaren de tweede man naast Lewis Hamilton. De Engelsman pakte de kampioenschappen, terwijl Bottas zich bij de Zilverpijlen moest richten op de plekken daarachter. Bij McLaren is er echter geen echte nummer één-coureur aangewezen, hoewel enkelen geloven dat er binnen het papaja-oranje team een voorkeur voor Norris bestaat.

F1 is niet eerlijk

Bottas legt in gesprek met het medium uit dat hij zich goed kan verplaatsen in de situatie van Piastri, doelend op het feit dat hij mogelijk ook even plaats moet maken voor Norris. "Ik ben daar ook geweest [waar Oscar nu zit, red.]. Het is een zware sport," glimlacht Bottas. Daarnaast kan er maar één wereldkampioen worden: "Het is geen eerlijke sport, soms moet je er gewoon mee omgaan."

Piastri z'n tijd komt nog wel

Piastri heeft met nog drie raceweekenden te gaan nog altijd een kans op de titel, maar Bottas stelt dat de Australiër zich geen zorgen hoeft te maken. "Oscar is jong, hij heeft nog zoveel tijd en een geweldige carrière voor zich. Soms heb je geduld nodig," aldus Bottas.

