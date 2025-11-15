Ralf Schumacher wijst naar de grote zwakke plek van Red Bull Racing dit seizoen. Volgens de analist is het team van Max Verstappen en Yuki Tsunoda keer op keer niet in staat op direct op de vrijdag met een duidelijk plan voor de auto de baan op te rijden.

Het was een draak van een weekend voor het team van Red Bull Racing in Brazilië. In de eerste en enige vrije training werd duidelijk dat de set-up van de RB21 totaal niet werkte op Interlagos, waarna er naar andere afstellingen werd geswitcht voor de sprintkwalificatie. Hier kwam Verstappen niet verder dan de vijfde plaats, met een P4 als best mogelijke resultaat in de sprintrace op zaterdag. Voor de kwalificatie voor de Grand Prix werd de auto opnieuw aangepast, maar daar sloeg Red Bull Racing dusdanig de plank mee mis, dat Verstappen zich slechts als zestiende wist te kwalificeren.

Superieure Verstappen in Brazilië

Red Bull Racing bouwde in een laatste poging de auto volledig om en plaatste een nieuwe motor in de RB21 van Verstappen. De Nederlander moest hierdoor uit de pitstraat starten, maar wist na een zeer indrukwekkende inhaalrace als derde over de streep te komen: "Max was absoluut superieur, daar bestaat geen twijfel over", vertelt Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. "Hetzelfde geldt trouwens ook voor Lando Norris. Hij heeft onder grote druk weer een ontzettend goed weekend neergezet."

Zwakke plek Red Bull Racing

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Het was niet makkelijk voor McLaren in Brazilië. Ook omdat Red Bull eigenlijk een snellere auto had. Dat was ook het frustrerende, vooral voor Max. Je zou denken dat hij samen met zijn engineer het maximale uit de auto weet te halen. Maar dat blijkt toch de zwakke plek van Red Bull te zijn: op vrijdag de baan oprijden met een heldere set-up en een duidelijk plan. Dat benoemde Helmut Marko zelf ook."

