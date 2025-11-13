De 15-jarige Rocco Coronel zal aankomend weekend als wildcard aansluiten bij MP Motorsport in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

Coronel maakte dit seizoen zijn debuut in het Ginetta Junior-kampioenschap en wist in 19 van de 22 races het podium te behalen. Met nog twee races te gaan verzekerde hij zich bovendien van de titel. Daarnaast is hij onderdeel van het Red Bull Junior Team, waar dr. Helmut Marko hoge verwachtingen van hem heeft.

Afgelopen maand bereikte Coronel de leeftijd van 15 jaar, en daardoor mag hij nu uitkomen in de Formule 4. Die kans is direct aangegrepen door MP Motorsport: Coronel zal als wildcard deelnemen en dus drie races meedoen. Het Spaanse Formule 4-kampioenschap vindt aankomend weekend plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Mocht hij punten scoren, dan tellen deze niet mee vanwege zijn wildcardstatus.

Meanwhile, Rocco Coronel joins our Spanish F4 line-up as a wildcard entry. The Dutch driver will contest all three races this weekend, though he won’t be eligible to score points due to his wildcard status.#MPmotorsport pic.twitter.com/hGYahQ7yRM — MP Motorsport (@OfficialMPteam) November 13, 2025

Begin dit jaar sprak GPFans met Coronel over zijn verwachtingen van de komende jaren en wat de plannen zijn. Dat interview terugkijken? Dat kan door hier te klikken of via de video hieronder.

