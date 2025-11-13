Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap
Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap
De 15-jarige Rocco Coronel zal aankomend weekend als wildcard aansluiten bij MP Motorsport in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.
Coronel maakte dit seizoen zijn debuut in het Ginetta Junior-kampioenschap en wist in 19 van de 22 races het podium te behalen. Met nog twee races te gaan verzekerde hij zich bovendien van de titel. Daarnaast is hij onderdeel van het Red Bull Junior Team, waar dr. Helmut Marko hoge verwachtingen van hem heeft.
Wildcard
Afgelopen maand bereikte Coronel de leeftijd van 15 jaar, en daardoor mag hij nu uitkomen in de Formule 4. Die kans is direct aangegrepen door MP Motorsport: Coronel zal als wildcard deelnemen en dus drie races meedoen. Het Spaanse Formule 4-kampioenschap vindt aankomend weekend plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Mocht hij punten scoren, dan tellen deze niet mee vanwege zijn wildcardstatus.
Begin dit jaar sprak GPFans met Coronel over zijn verwachtingen van de komende jaren en wat de plannen zijn. Dat interview terugkijken? Dat kan door hier te klikken of via de video hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
F1-teams verlengen sponsoring van F1 Academy, Cadillac stapt vanaf 2027 in
- 13 minuten geleden
Coronel krijgt wildcard en debuteert dit weekend in Spaans F4-kampioenschap
- 35 minuten geleden
Bortoleto voert schadekampioenschap aan, Verstappen maakt minste brokken
- 1 uur geleden
Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Braziliaanse F1-fans overwegen rechtszaak vanwege misleidende tribune-uitzichten
- 1 uur geleden
VIDEO | Interne strijd bij McLaren: 'Ik had dit niet van Norris verwacht' l GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november