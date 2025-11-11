F1-imitator Conor Moore heeft ook de verrichtingen van de coureurs in São Paulo bekeken. De Engelsman laat zijn geest de vrije loop en heeft een eigen versie van het persmomentje gemaakt.

In Brazilië zette Lando Norris een flinke stap richting het kampioenschap, maar de meeste complimenten waren bestemd voor Max Verstappen, die vanuit de pitstraat alsnog op het podium wist te eindigen. Daarnaast vielen beide Ferrari-coureurs uit en moest George Russell in São Paulo proberen Verstappen achter zich te houden, wat hem uiteindelijk niet lukte.

F1-imitator slaat toe

In het filmpje van Moore vraagt onder anderen het Ferrari-duo om een flinke wijziging en wordt een telefoontje gepleegd naar oud-Red Bull-teambaas Christian Horner. Russell blikt terug op het gevecht met Verstappen, en de viervoudig kampioen wijst op de onvoorspelbaarheid van de sport, waarbij een uitvalbeurt van Charles Leclerc volgens hem de enige zekerheid is.

