Damon Hill, voormalig wereldkampioen in de Formule 1, is stomverbaasd dat tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn mogelijke pensioen tijdens het F1-seizoen al een paar keer heeft besproken.

Verstappen heeft publiekelijk zijn bezorgdheid geuit over waar de sport naartoe gaat en zei al een paar keer dat hij met pensioen gaan niet zal uitsluiten wanneer zijn huidige Red Bull-contract afloopt. De Nederlander heeft al vaak aangegeven dat hij het niet eens is met verschillende nieuwe dingen die de FIA en de Formule 1 doorvoeren, zoals het sprintraceweekend en het wellicht laten verdwijnen van bandenwarmers. Ook het aantal races op de kalender leverde de FIA al kritiek op vanuit Verstappen, terwijl de Nederlander ook geen beste vrienden is met de serie Drive to Survive van Netflix.

Hill snapt Verstappen niet

Hill, zelf in 1996 wereldkampioen in de Formule 1, kan de opmerkingen van de Nederlander niet begrijpen. Dit komt vooral omdat hij nog steeds aan de top van het kampioenschap staat, terwijl hij jacht maakt op een derde opeenvolgende titel in de Formule 1. "Ik heb het gevoel dat er op dit moment iets mis is met Max", zei Hill bij Sky Sports. "Hij heeft het erover gehad dat hij na zijn dertigste niet meer wil racen en al dat soort dingen. Waarom praat hij hier nu over? Hij zit midden in een kampioenschap. Het is een beetje vreemd."

Verrassend

Mede-Sky Sports-expert Naomi Schiff was verbijsterd door de timing van de opmerkingen, aangezien het contract van Verstappen bij Red Bull pas in 2028 afloopt. Schiff kijkt vooral op van het feit dat de 25-jarige zegt dat hij niet het record wil nastreven van zeven wereldkampioenschappen, momenteel gezamenlijk in handen van Lewis Hamilton en Michael Schumacher. “Ik was ook erg verrast. Voor een coureur die zo hongerig is, was ik erg verrast toen hij zei dat hij niet talloze, meerdere wereldkampioenschappen zal hebben en dat hij liever met pensioen gaat", voegde Schiff eraan toe.