Lars Leeftink

Maandag 1 mei 2023 20:11 - Laatste update: 20:13

Na de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan was er veel ophef over onder meer de pitstop van Esteban Ocon, maar ook over een mogelijke overtreding van de monteurs van Red Bull Racing tijdens het beklimmen van de hekken bij de pitmuur. Christian Horner liet al weten zich geen zorgen te maken, en Ted Kravitz van Sky Sports kan nu bevestigen dat er geen onderzoek komt vanuit de FIA.

Red Bull kende een makkelijke zondag en zag Sergio Pérez en Max Verstappen voor de derde keer dit seizoen op P1 en P2 eindigen. Tijdens het moment waarop beide coureurs over de streep kwamen zouden de monteurs bij de pitmuur in of zelfs over de hekken zijn geklommen, iets waarvan de FIA na de Grand Prix van Australië nog duidelijk had aangegeven dat dit niet mag. Het was, naast social media, onder meer Kravitz zelf die na de race meende dat Red Bull mogelijk in overtreding was, maar er volgde tot op de dag van vandaag nog geen onderzoek.

Geen onderzoek

Daar blijkt dus een reden voor te zijn. In Teds Notebook geeft Kravitz aan dat er een verklaring is voor het feit dat de FIA nog geen onderzoek heeft ingesteld. "Blijkbaar mogen ze de pitmuur op. Dus er was geen onderzoek nodig, en dat zal ook niet gebeuren. De monteurs, ze mogen niet over het hek klimmen. Maar zolang ze een voet op het beton houden, zo zei Christian Horner, dan mag het." Op beelden op social media is te zien dat de monteurs wel degelijk in de hekken staan, maar blijkbaar gebeurde dat dus met een voet op de grond.

Het verklaart waarom de FIA na de race en op maandag niet met een document naar buiten is gekomen met het nieuws dat Red Bull Racing wordt onderzocht. De FIA houdt dit nog scherper in de gaten sinds de race in Australië, waar het dus uit de hand was gelopen. Horner was afgelopen weekend en ook al eerder dit jaar kritisch op de regel van de FIA, maar gaf ook aan dat zijn monteurs zich afgelopen zondag aan de regels hadden gehouden. Dit blijkt dus ook zo te zijn, als we zowel Kravitz als Horner mogen geloven.