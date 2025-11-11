close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris, Verstappen, Antonelli, Racing Bull, social

Racing Bulls-teamlid moedigt boegeroep Norris aan in Brazilië

Racing Bulls-teamlid moedigt boegeroep Norris aan in Brazilië

Redactie
Norris, Verstappen, Antonelli, Racing Bull, social

Hoewel Lando Norris in São Paulo een dominant weekend wist af te leveren, werd de Engelsman op het podium toch flink uitgejouwd. Uit beelden die op social media zijn verschenen, blijkt dat een medewerker van het zusterteam van Red Bull Racing het boegeroep zelfs nog wat aanwakkerde.

Norris heeft door zijn optreden in Brazilië een flinke stap gezet richting zijn eerste wereldtitel. De McLaren-coureur staat op 390 punten, terwijl teamgenoot en nummer twee in het klassement, Oscar Piastri, op 366 punten staat. Max Verstappen zette een knappe inhaalrace neer en eindigde vanuit de pitstraat alsnog op het podium, maar kijkt tegen een achterstand van 49 punten op Norris aan.

Racing Bulls-medewerker moedigt boegeroep aan

Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat een medewerker van de Racing Bulls het uitjouwen aanwakkert. Dat leidt op zijn beurt tot boze reacties van de fans van Norris.

@sabrinasatloir 🏆🏆🏆 #interlagos #formula1 #f1 #podium #landonorris ♬ som original - tamyres🪽

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Brazilië Grand Prix van Sao Paolo

Net binnen

F1-imitator slaat toe: 'Eerst Piastri nu Verstappen; sommige coureurs kunnen een week niet zitten''
GP van São Paulo

F1-imitator slaat toe: 'Eerst Piastri nu Verstappen; sommige coureurs kunnen een week niet zitten''

  • 39 minuten geleden
Vettel over eventuele rol bij Red Bull Racing:
Sebastian Vettel

Vettel over eventuele rol bij Red Bull Racing: "Gesprekken kregen geen momentum"

  • 56 minuten geleden
Racing Bulls scoort dubbele punten in Brazilië en vergroot voorsprong in strijd om P6
Racing Bulls

Racing Bulls scoort dubbele punten in Brazilië en vergroot voorsprong in strijd om P6

  • 1 uur geleden
Mekies kreeg FIA-opdracht om Verstappen tegen te houden bij debuut:
Mekies verantwoordelijk voor superlicentie

Mekies kreeg FIA-opdracht om Verstappen tegen te houden bij debuut: "Max weet er niks vanaf"

  • 1 uur geleden
Dít is hoe Verstappen toch nog wereldkampioen kan worden in 2025
Kampioenschap

Dít is hoe Verstappen toch nog wereldkampioen kan worden in 2025

  • 2 uur geleden
  • 1
 Norris niet optimistisch over race in Las Vegas:
Lando Norris

Norris niet optimistisch over race in Las Vegas: "Wordt lastig om daar te winnen"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x