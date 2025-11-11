Racing Bulls-teamlid moedigt boegeroep Norris aan in Brazilië
Hoewel Lando Norris in São Paulo een dominant weekend wist af te leveren, werd de Engelsman op het podium toch flink uitgejouwd. Uit beelden die op social media zijn verschenen, blijkt dat een medewerker van het zusterteam van Red Bull Racing het boegeroep zelfs nog wat aanwakkerde.
Norris heeft door zijn optreden in Brazilië een flinke stap gezet richting zijn eerste wereldtitel. De McLaren-coureur staat op 390 punten, terwijl teamgenoot en nummer twee in het klassement, Oscar Piastri, op 366 punten staat. Max Verstappen zette een knappe inhaalrace neer en eindigde vanuit de pitstraat alsnog op het podium, maar kijkt tegen een achterstand van 49 punten op Norris aan.
Racing Bulls-medewerker moedigt boegeroep aan
Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat een medewerker van de Racing Bulls het uitjouwen aanwakkert. Dat leidt op zijn beurt tot boze reacties van de fans van Norris.
