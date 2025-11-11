Hoewel Lando Norris in São Paulo een dominant weekend wist af te leveren, werd de Engelsman op het podium toch flink uitgejouwd. Uit beelden die op social media zijn verschenen, blijkt dat een medewerker van het zusterteam van Red Bull Racing het boegeroep zelfs nog wat aanwakkerde.

Norris heeft door zijn optreden in Brazilië een flinke stap gezet richting zijn eerste wereldtitel. De McLaren-coureur staat op 390 punten, terwijl teamgenoot en nummer twee in het klassement, Oscar Piastri, op 366 punten staat. Max Verstappen zette een knappe inhaalrace neer en eindigde vanuit de pitstraat alsnog op het podium, maar kijkt tegen een achterstand van 49 punten op Norris aan.

Artikel gaat verder onder video

Racing Bulls-medewerker moedigt boegeroep aan

Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat een medewerker van de Racing Bulls het uitjouwen aanwakkert. Dat leidt op zijn beurt tot boze reacties van de fans van Norris.

I said some time ago that F1 starts to transform into football. Soon will have different stands for different team supporters. Sad. @visacashapprb please thanks to the young lady that still has some kindness and appreciate this athletes effort. 🧡 — Silviu Agoston (@silviuagoston23) November 11, 2025

@visacashapprb this is not a good look for your team, incredibly unprofessional to be encouraging poor sportsmanship. he should know better. this is embarrassing. — Saf ⁴ (@SafSmiless) November 11, 2025

am i the only one who thinks he’s giving a thumbs down to the people booing

- indicating them to stop? — Divyansh Ahluwalia (@Divyansh_Ah) November 11, 2025

@visacashapprb you should be ashamed of the conduct of your team member in uniform after all they represent your whole team to the world 😡🤔 — Richard Cormack #LN4 #OP81 #PO05 #FWNM #MCL39 🇦🇺 (@RichC_McLaren1) November 11, 2025

why is he even there no vcarb drivers were on podium 😭 — Marianita (@nitasversion) November 11, 2025

@visacashapprb seeing someone who works in f1 support booing by giving thumps down and then laughing and smiling is absolutely disrespectful and disgusting — val (@valqrk) November 11, 2025

Gerelateerd