De gesprekken tussen Sebastian Vettel en Helmut Marko over een mogelijke rol bij Red Bull hebben nog niets concreets opgeleverd. De voormalig viervoudig wereldkampioen, die zijn titels bij Red Bull veroverde, heeft het er nu over in gesprek te zijn geweest met Marko, maar dat het nergens op uit is gekomen.

Vettel, die na zijn tijd bij Red Bull voor Ferrari en Aston Martin reed, heeft zich na zijn pensioen in 2022 vooral gericht op milieuvraagstukken en liefdadigheidsprojecten. Tijdens de Grand Prix van Brazilië was hij echter weer even terug in de F1-paddock voor de 'Forest - Drawn Together'-campagne, die aandacht vraagt voor ontbossing in het Amazonegebied. Ook zet hij zich in voor vrouwelijke racers door hen kansen te bieden in de eenzitter-racerij.

Gesprekken met Marko

Marko, adviseur bij Red Bull, heeft onlangs gesuggereerd dat de Duitser een ideale opvolger zou zijn voor zijn rol, vooral als het gaat om het ontdekken van talent en het begeleiden van jonge coureurs. Hoewel er gesprekken zijn geweest tussen de voormalig coureur en de Oostenrijker, heeft het nog niet geleid tot een concrete terugkeer van de Duitse legende bij het team.

Vettel over gesprekken met Marko

Vettel vertelt aan Sky Sports F1: “Er was veel gepraat over en weer, en ik heb een beetje met Helmut gesproken, maar het kwam nergens op uit, het kreeg geen momentum.” De voormalig coureur vervolgt: “Ik denk dat ik redelijk gelukkig ben met waar ik nu ben in het leven, ik hou van Formule 1. In het begin dacht ik: ik weet niet of ik het nog wil blijven volgen, omdat ik afstand moet nemen en zo. Maar ik kijk naar de races en ik volg ze en ik hou ervan, omdat ik gewoon van de sport hou en ik ken de jongens ook.”

Toekomst in F1?

Vettel, die nog steeds een van de vijf coureurs is met vier of meer wereldtitels op rij, is dus nog steeds een grote fan van de sport. Hij sluit een rol in de toekomst niet uit: “Als de juiste kans, positie of perspectief zich voordoet, is er misschien een rol die ik graag zou willen vervullen, maar de tijd zal het leren.”

