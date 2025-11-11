Leclerc en Hamilton lanceren statement na kritische woorden Ferrari-topman: "Verschrikkelijk"

De twee Ferrari-coureurs hebben gereageerd op de kritiek van John Elkann, de uitvoerend voorzitter van het iconische Italiaanse merk. Lewis Hamilton en Charles Leclerc laten na de F1 Grand Prix van São Paulo weten dat ze absoluut niet zullen opgeven, hoe teleurstellend het raceweekend op het circuit van Interlagos ook was.

Elkann foeterde tegenover onder andere de Italiaanse tak van Sky Sports over de huidige vorm van zijn team: "Brazilië was een enorme teleurstelling. Als we kijken naar de Formule 1, kunnen we zeggen dat onze monteurs het kampioenschap zouden kunnen winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops hebben gedaan. Als we kijken naar onze engineers, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de auto verbeterd is. Als we naar de rest kijken, dan is dat niet op peil." Hij bekritiseert Hamilton en Leclerc dat ze niet geconcentreerd genoeg zijn en dat ze minder praatjes moeten maken.

Tweede plaats bij de constructeurs niet onmogelijk

De in New York geboren topman vervolgde: "We hebben coureurs voor wie het belangrijk is dat ze zich concentreren op het rijden en dat ze minder praten. We hebben namelijk nog belangrijke Grands Prix voor de boeg en het is niet onmogelijk om de tweede plaats [in het constructeurskampioenschap] te pakken. In Bahrein hebben we het WEC-kampioenschap [FIA World Endurance Championship] gewonnen. Dat laat zien dat als Ferrari verenigd is, dan boek je wel resultaten."

Ferrari moet een eenheid vormen

Leclerc heeft een statement uitgebracht over het Braziliaanse raceweekend en lijkt daarmee te reageren op de controversiële uitspraken van Elkann. "Een heel moeilijk weekend in São Paulo", begon de Monegask. "Het is teleurstellend om thuis te komen, nadat we heel weinig punten hebben gescoord voor het team, juist nu het een cruciaal moment van het seizoen is in het gevecht om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Vanaf nu gaat het bergopwaarts en het is duidelijk dat het enige wat ons gaat helpen, is verenigd zijn. Dan kunnen we de situatie in de laatste drie races omdraaien. We zullen alles geven, altijd."

Het feit dat Leclerc ook het woordje 'verenigd' gebruikt, net zoals Elkann, spreekt boekdelen. Hamilton heeft eveneens een statement uitgebracht: "Brazilië, bedankt voor alle liefde. Uiteindelijk was het niet de race die we wilden. Het is verschrikkelijk, vooral na alle vooruitgang die we hebben geboekt. Ik steun mijn team. Ik steun mezelf. Ik geef niet op. Nu niet, toen niet, nooit niet."

