Verstappen over boegeroep Norris in Brazilië: "In 2021 was het andersom"

Lando Norris schreef de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam, maar het gejuich was er voor de nummer drie, Max Verstappen. Toen Norris het podium op kwam, klonk er boegeroep vanuit het Braziliaanse publiek, en tijdens het volkslied schreeuwden ze het welbekende 'Tu tu tu du, Max Verstappen'-deuntje. De Red Bull Racing-coureur weet nog dat hij juist degene was die in het verleden te maken kreeg met boegeroep.

De Braziliaanse fans zijn helemaal dol op Verstappen geworden. Ze zijn dan ook getuige geweest van een aantal fantastische wedstrijden van de Limburger op het circuit van Interlagos. Hij werd derde na een briljante save in 2016 en zegevierde in 2019 na een gewaagde driestopper. Vorig jaar reed hij in de harde regen van P17 naar de overwinning. Verstappen volgde het afgelopen zondag op met nóg een inhaalrace door vanuit de pitstraat naar P3 te gaan.

In 2021 was het andersom

"Ik weet het niet", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay wat Brazilië zo speciaal maakt, waardoor hij daar keer op keer geweldig presteert. "Het is geen lang circuit, eigenlijk heeft het maar acht bochten. Maar je moet hier wel altijd precies zijn en heel netjes rijden, omdat het zwaar is voor de banden. Ik weet het zelf ook niet, maar het voelt hier altijd goed aan."

Giedo van der Garde merkte op dat de energie van alle fans misschien ook wel heeft meegeholpen. "Ik moet zeggen dat het de laatste twee à drie jaar wel een stuk beter is geworden, ja", lachte Verstappen. "In 2021 was het andersom, maar nu is het prima." Tijdens dat seizoen was hij natuurlijk verwikkeld in een titanenstrijd met Lewis Hamilton, die toen de favoriet leek onder de Braziliaanse fans.

