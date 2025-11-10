Vraagtekens rondom laatste pitstop Verstappen: "Banden maar zeven ronden ouder"
Max Verstappen wist zondag op briljante wijze naar het podium te rijden vanuit de pitlane. Hoewel de tactiek en zijn rit als briljant omschreven kunnen worden, heersen er toch de nodige vraagtekens rondom Red Bull. Had men er niet beter voor kunnen kiezen Verstappen buiten te laten op de mediums?
Het weekend kende een aantal klappen voor de Red Bull-coureur. Na een teleurstellende kwalificatie als zestiende, moest hij door een motorwissel vanuit de pitstraat beginnen aan de race. Ook liep hij een lekke band op door een stuk carbon op de baan, waardoor hij een extra pitstop moest maken, maar diezelfde lekke band bood ook de kans om van strategie te wisselen. Ondanks alle tegenslagen, wist hij zich door het veld te vechten en in de laatste ronden nog om de tweede plaats te vechten met Kimi Antonelli van Mercedes.
Kritiek
Dat deed hij in de laatste ronden op de softband, die hij vanaf de leiding van de race ging halen in rondje 54, met een voorsprong van 6.5 seconden op de op zeven ronden oudere rijdende Lando Norris. Op de softs wist hij vervolgens een tempo van jewelste te rijden en uiteindelijk nog bijna Antonelli dus te pakken, al kwam hij daar net voor tekort. Op X vraagt men zich echter af waarom men Verstappen nog naar binnen haalde en niet gewoon ervoor koos de rit uit te zingen op de mediums. "Ik kan niet geloven dat Verstappen vanaf de leiding de pits in ging. De positie op het circuit is ALLES in 2025 en het bandenvoordeel was niet enorm", zo wordt er onder meer geschreven.
