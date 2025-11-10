Vasseur baalt van DNF Hamilton: "We hebben bij Max gezien wat mogelijk was"
Vasseur baalt van DNF Hamilton: "We hebben bij Max gezien wat mogelijk was"
Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van São Paulo voor de Scuderia. Charles Leclerc viel uit na een botsing met Kimi Antonelli, en Lewis Hamilton moest zijn wedstrijd staken vanwege te veel schade aan zijn wagen.
Het sprintweekend in São Paulo begon nog aardig voor Ferrari: de SF-25 was competitief op Braziliaanse bodem. Tegenover Autoracer verklaart Vasseur: "Ik zou zeggen een moeilijke zondag, in plaats van een moeilijk weekend. Wij en Red Bull zaten in een vergelijkbare situatie en we hadden het lastig. Maar het tempo in de sprintrace was behoorlijk. We zaten vast achter [Fernando] Alonso, maar met vrije lucht was het tempo goed. De kwalificatie ging goed. Het is moeilijk om dat te zeggen wanneer de race op deze manier eindigt, maar qua prestaties was het weekend goed. In de race hadden we in ieder geval de juiste instelling: we wilden aanvallen en niet alleen maar kijken naar wie er achter ons zat om ons te verdedigen."
Verstappen liet zien dat goed resultaat mogelijk was
Nadat Leclerc al was uitgevallen door de botsing, rustte de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van Hamilton. Hij had echter veel neerwaartse druk verloren. "Lewis verloor een enorme hoeveelheid downforce. Ik weet niet of het door het contact met Sainz kwam, door wat er met de vleugel gebeurde, of door beide," zo vraagt Vasseur zich af. Zonder die schade had er volgens de Fransman een goed resultaat ingezeten, en daarbij wijst hij naar de prestatie van Max Verstappen. "Wanneer je laatste ligt en 40–50 punten aan downforce mist, heeft het geen zin om door te rijden en mogelijk de motor te beschadigen. We hebben de straf uitgezeten en de auto uit de race gehaald. We hebben bij Max gezien wat mogelijk was. Punten hadden mogelijk kunnen zijn, maar met dit soort schade is het te veel."
Gerelateerd
Net binnen
Vraagtekens rondom laatste pitstop Verstappen: "Banden maar zeven ronden ouder"
- 6 minuten geleden
McLaren vraagt FIA om opheldering over motorwissel Verstappen in Brazilië
- 22 minuten geleden
- 5
Mekies: 'Zonder laatste pitstop had Verstappen de race ook niet gewonnen'
- 45 minuten geleden
- 1
Red Bull klimt dankzij Verstappen, Ferrari blijft achter in het constructeurskampioenschap
- 1 uur geleden
- 1
Opmerkelijke beelden uit Mexico: NASCAR-safety car botst tegen eerder gecrashte wagen
- 1 uur geleden
Schumacher tegen zoon Mick: "Als dat zo is, hoeven we dit allemaal niet te doen"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november