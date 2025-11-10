Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van São Paulo voor de Scuderia. Charles Leclerc viel uit na een botsing met Kimi Antonelli, en Lewis Hamilton moest zijn wedstrijd staken vanwege te veel schade aan zijn wagen.

Het sprintweekend in São Paulo begon nog aardig voor Ferrari: de SF-25 was competitief op Braziliaanse bodem. Tegenover Autoracer verklaart Vasseur: "Ik zou zeggen een moeilijke zondag, in plaats van een moeilijk weekend. Wij en Red Bull zaten in een vergelijkbare situatie en we hadden het lastig. Maar het tempo in de sprintrace was behoorlijk. We zaten vast achter [Fernando] Alonso, maar met vrije lucht was het tempo goed. De kwalificatie ging goed. Het is moeilijk om dat te zeggen wanneer de race op deze manier eindigt, maar qua prestaties was het weekend goed. In de race hadden we in ieder geval de juiste instelling: we wilden aanvallen en niet alleen maar kijken naar wie er achter ons zat om ons te verdedigen."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen liet zien dat goed resultaat mogelijk was

Nadat Leclerc al was uitgevallen door de botsing, rustte de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van Hamilton. Hij had echter veel neerwaartse druk verloren. "Lewis verloor een enorme hoeveelheid downforce. Ik weet niet of het door het contact met Sainz kwam, door wat er met de vleugel gebeurde, of door beide," zo vraagt Vasseur zich af. Zonder die schade had er volgens de Fransman een goed resultaat ingezeten, en daarbij wijst hij naar de prestatie van Max Verstappen. "Wanneer je laatste ligt en 40–50 punten aan downforce mist, heeft het geen zin om door te rijden en mogelijk de motor te beschadigen. We hebben de straf uitgezeten en de auto uit de race gehaald. We hebben bij Max gezien wat mogelijk was. Punten hadden mogelijk kunnen zijn, maar met dit soort schade is het te veel."

Gerelateerd