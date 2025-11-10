Voor Yuki Tsunoda was het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië een weekend om snel te vergeten. De Japanner eindigde op P14 in de sprintrace en P17 tijdens de Grand Prix en zou uiteindelijk ook nog twee straffen krijgen. De Japanner was niet tevreden met zichzelf.

Tsunoda kwam afgelopen weekend twee keer niet door Q1 heen en begon vanaf P19 aan de race in Brazilië. De Japanner raakte tijdens deze race vervolgens op vrij slordige wijze Lance Stroll, waarvoor hij tien seconden straf kreeg. Vervolgens werd deze penalty bij de pitstop ook nog eens niet goed uitgevoerd, waardoor hij nog eens tien seconden straf kreeg. Het eerste incident leverde Tsunoda ook nog eens tien strafpunten op.

Tsunoda over contact met Stroll

In gesprek met Formula1.com gaat Tsunoda in op zijn teleurstellende raceweekend en de straf die hij kreeg voor het contact met Stroll. "Ja, ik weet het niet. Het is jammer van het contact. Ik had niet eens gemerkt dat ik contact had gemaakt met hem, dus ik weet het niet. Het moet flink contact zijn geweest. Ja, het spijt me voor hem, verder niets."

Tsunoda baalt van slecht weekend in Brazilië

Tsunoda zou, mede door deze straffen, uiteindelijk op P17 terechtkomen. "Ja, het is gewoon jammer, ja. Letterlijk niets, niets werkte dit weekend. Als iets werkte, werkte iets anders weer niet. Dus ja, een van de slechtste weekenden. Ik weet niet waarom. Ik had gewoon moeite met de grip in het algemeen." Tsunoda zal hopen dat hij in Las Vegas revanche kan nemen, zeker omdat zijn stoeltje voor 2026 nog niet zeker is ten opzichte van Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad.

