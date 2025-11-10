Hoewel Lando Norris na het dominante optreden in Brazilië weer een klein gaatje heeft geslagen naar Max Verstappen, houdt de McLaren-coureur met nog drie raceweekenden te gaan nog altijd rekening met de viervoudig kampioen.

Norris heeft in São Paulo een stap gezet richting zijn eerste kampioenschap. Zo heeft hij momenteel 390 punten achter zijn naam staan, terwijl teamgenoot Oscar Piastri er 366 heeft. Verstappen reed in São Paulo een knappe inhaalrace en eindigde op het podium, waardoor zijn totaal nu op 341 punten staat.

Verstappen nog in titelrace volgens Norris

Red Bull wist het weekend van Verstappen om te draaien door de auto tussen zaterdag en zondag volledig opnieuw op te bouwen. Het tempo, dat het hele weekend ontbrak bij Verstappen, was plotseling weer terug. Norris legt in de persconferentie dan ook uit dat hij nog altijd rekening houdt met Verstappen: "Ik bedoel, ik weet zeker dat hij een bedreiging gaat vormen wat races betreft, en je weet het nooit met het kampioenschap. Dus het heeft geen zin om te proberen te raden en met dit soort dingen te komen. Maar met hoe snel hij vandaag was, ja, hij had waarschijnlijk gewonnen als hij verder vooraan was gestart. Maar zo is racen." Toch is Red Bull nog wisselvallig, en dat merkt Norris ook op: "Niet iedereen krijgt alles perfect voor elkaar, en het is makkelijk om fouten te maken in de wereld waarin we leven."

De Engelsman richt zich dan ook vooral op zichzelf: "We hebben dit weekend voor onszelf maximaal gepresteerd, en dat is alles wat we moeten doen. Hij zal een bedreiging zijn, dat is hij altijd. Hij is er altijd, hij vecht altijd, en ik weet zeker dat hij tot het einde zal blijven vechten. Dus ik kijk ernaar uit."

