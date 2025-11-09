Vanaf een start in de pitstraat heeft Max Verstappen zich indrukwekkend naar het podium geknokt tijdens de Grand Prix van São Paulo. Hoewel Lando Norris de zege pakte, wist Verstappen de schade succesvol te beperken. Met nog drie raceweekenden voor de boeg bedraagt het verschil tussen Verstappen en Norris 49 punten.

