Max Verstappen knipoogt naar Lando Norris: 'Ondanks pitstart en een lekke band!' | GPFans Race Day
Vanaf een start in de pitstraat heeft Max Verstappen zich indrukwekkend naar het podium geknokt tijdens de Grand Prix van São Paulo. Hoewel Lando Norris de zege pakte, wist Verstappen de schade succesvol te beperken. Met nog drie raceweekenden voor de boeg bedraagt het verschil tussen Verstappen en Norris 49 punten.
