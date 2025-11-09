Verstappen luidkeels toegezongen, Norris massaal uitgefloten na zege in São Paulo
Lando Norris schreef de 21e race van het seizoen, de Grand Prix van São Paulo, op dominante wijze op zijn naam. Toch klonk er bij zijn opkomst op het podium boegeroep vanaf de tribunes, net als een week eerder in Mexico. Terwijl het publiek juichte voor Max Verstappen, sloeg de toon om toen Norris de hoogste trede betrad.
Het is het tweede raceweekend op rij dat de McLaren-coureur te maken krijgt met een vijandige reactie van een deel van de fans, na de ongemakkelijke taferelen bij de interviews en podiumceremonie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Op Interlagos lieten de supporters juist hun steun voor Verstappen luid horen met de chant: 'DU DU DU DU, MAX VERSTAPPEN!' En dat precies tijdens het volkslied van Groot-Brittannië.
Waarom juist Verstappen?
Dat Verstappen juist wél werd toegezongen, is niet verrassend: hij is publiekslieveling op Interlagos én reed een weergaloze inhaalrace van een start uit de pitstraat naar het podium op P3. Dit resultaat leverde hem zichtbaar de harten van de fans op.
Norris lacht het hardst na raceweekend
Met zijn zege in Brazilië vergroot Norris zijn voorsprong in het WK: hij staat nu 24 punten voor op Oscar Piastri en 49 punten op Verstappen. Met nog drie races te gaan heeft de Brit een comfortabele marge richting de ontknoping van het kampioenschap.
