Verstappen wijst naar meer dan alleen setupwijziging en nieuwe motor: 'Dít hielp ook mee'

Max Verstappen herstelde zich op fantastische wijze van een start vanuit de pitstraat en een lekke band op weg naar het podium in de F1 Grand Prix van São Paulo. Na afloop legt de Red Bull Racing-coureur uit dat niet alleen de setupwijzigingen en de nieuwe Honda-power unit hielpen, maar ook de weersomstandigheden op het Braziliaanse circuit van Interlagos.
Verstappen had zich als zestiende gekwalificeerd en dus besloot Red Bull om hem vanuit de pitstraat te laten starten. Op die manier mochten ze een motorwissel doen en de afstelling veranderen in parc fermé. Hij maakte een paar posities goed bij de start, maar verloor diezelfde posities weer vanwege een lekke band tijdens een virtual safety car. Ondanks dat hij na de herstart niet kon profiteren van andere neutralisaties of uitvalbeurten, lukte het hem toch om vanuit het achterveld richting het podium te rijden. De viervoudig wereldkampioen kwam als derde over de streep op het Autódromo José Carlos Pace achter winnaar Lando Norris en Kimi Antonelli.
Balans was iets beter
"Ik had best wel een goede eerste ronde na die safety car, maar toen kreeg ik die lekke band, dus toen moest ik weer drie à vier plekken terug. Dat was natuurlijk niet ideaal", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Uiteindelijk zat de snelheid er goed in en de balans was iets beter. De motor was ook wat rustiger, dus dan trilt het wat minder. Dat helpt natuurlijk allemaal. Wat ook heeft geholpen, is dat het wat koeler was vandaag. Daardoor had ik iets meer grip."
Temperatuur speelde grote rol
"Natuurlijk zijn er nog punten waar we aan willen werken, maar het voelde allemaal wat stabieler aan", vervolgde de Limburger. "Zoals ik al zei, ik denk dat de temperatuur ook meespeelt. De banden oververhitten dan natuurlijk wat minder. Ik denk dat we nog steeds, op een circuit als dit, een probleem hebben met de snelheid over één rondje. Maar als ik dan tien à elf seconden van de winnaar zit na alles wat ik meemaak vanuit de pitstraat, dan heb je gewoon een heel goede race gehad."
