Waar Max Verstappen een ongelooflijk resultaat neerzette door vanuit de pitstraat naar het podium te rijden, was het balen voor Yuki Tsunoda. Hij werd zeventiende en laatste van de gefinishte deelnemers in de F1 Grand Prix van São Paulo. De Japanner van Red Bull Racing kreeg maar liefst drie straffen opgelegd.

Tsunoda had zich slechts als negentiende gekwalificeerd op het circuit van Interlagos en was dus, net als Verstappen, in Q1 gestrand. Maar in tegenstelling tot zijn teamgenoot begon hij niet vanuit de pitstraat en dus was zijn setup hetzelfde gebleven. Het lukte hem om uit de problemen te blijven in de eerste paar ronden. Er kwam een safety car voor de crash tussen Gabriel Bortoleto en Lance Stroll. Na de herstart tikte Tsunoda diezelfde Stroll aan in bocht 8 en de Aston Martin-coureur spinde.

Twee tijdstraffen én strafpunten

Tsunoda kreeg eerst een tijdstraf van 10 seconden, omdat de stewards vonden dat hij de touché met de Canadees had veroorzaakt. Stroll finishte overigens als zestiende, maar slechts vijf seconden van de posities af die punten zouden opleveren. Tsunoda moest niet alleen een extra 10 seconden stilstaan tijdens een pitstop, maar hij kreeg na de race ook nog eens 2 strafpunten op zijn superlicentie. De teller staat nu op 7 punten binnen een jaar tijd en bij 12 strafpunten krijg je een schorsing.

De derde straf liep Tsunoda iets later in de wedstrijd op. De FIA kwam er namelijk achter dat een monteur van Red Bull Racing het wiel linksachter al had losgeschroefd, terwijl Tsunoda de eerste tijdstraf aan het incasseren was. Hij moest daarom nóg een keer de pitstraat opzoeken om een tweede tijdstraf van 10 seconden uit te voeren. P17, meer dan tien seconden achter Stroll, was het resultaat op het Autódromo José Carlos Pace.

