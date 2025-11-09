Verstappen loopt lekke band op in openingsfase van Grand Prix São Paulo
Verstappen loopt lekke band op in openingsfase van Grand Prix São Paulo
Max Verstappen liep een lekke band op tijdens de chaotische openingsfase van de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij heeft daarom een pitstop moeten maken tijdens een virtual safety car en dat heeft de Red Bull Racing-coureur tijd gekost.
Lando Norris behield de leiding vanaf de pole position voor Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Oscar Piastri. In het middenveld werd thuisheld Gabriel Bortoleto in de bandenstapels geduwd door Lance Stroll. Ondertussen reed Lewis Hamilton achterop de Alpine van Franco Colapinto met een afgebroken voorvleugel tot gevolg. Bernd Mayländer werd met de safety car ingezet, omdat Bortoleto zijn weg niet meer kon vervolgen. Antonelli kwam niet lekker weg bij de herstart. Piastri dook bij hem aan de binnenkant voor de Senna S, maar contact tussen de twee katapulteerde Antonelli tegen de Ferrari van Leclerc.
Lekke band voor Verstappen
Bij Leclerc brak het wiel linksvoor af en dus moest hij de beschadigde scharlakenrode bolide parkeren. Dat zorgde voor een virtual safety car. Verstappen was vanuit de pitstraat begonnen en lag op de harde compound op een gegeven dertiende. Red Bull Racing stuurde hem echter richting de pitstraat tijdens de VSC. Verstappen kwam naar buiten op een setje mediums. Het was geen geplande pitstop. Race-engineer Gianpiero Lambiase liet de viervoudig wereldkampioen weten dat ze, waarschijnlijk door rommel op de baan, een lekke band hadden opgelopen. Verstappen moest na de VSC weer vanaf P17 komen en gaat nu bezig met een inhaalrace.
