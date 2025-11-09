Bortoleto breekt stilte na 57G-horrorcrash: 'Het is gewoon vreselijk'
Gabriel Bortoleto beleefde een bitter thuisweekend in São Paulo. De Braziliaan crashte hard in de slotronde van de sprintrace na een inhaalpoging op Alex Albon en miste daardoor de kwalificatie: zijn Sauber was ondanks een noodreparatie met nieuw chassis, power unit en versnellingsbak niet op tijd compleet.
Toch kiest de 21-jarige rookie voor de les boven de teleurstelling en prijst hij het team: "Allereerst moet ik het team feliciteren, want ze hebben een auto vanaf nul opgebouwd en ze hadden hem bijna klaar voor de kwalificatie." Over de klap van maar liefst 57G is Bortoleto open en eerlijk tegenover de media. "Het was een combinatie van dingen. Ik ging voor de actie, ik divebombde hem opnieuw en DRS stond aan. Ik remde waarschijnlijk een beetje op de natte plekken."
Horrorcrash van publiekslieveling
Al snel vormde het foutje van de Braziliaan zich tot een absolute horrorcrash, waarbij hij zelf dankbaar is dat hij er heelhuids is uitgekomen. "Uiteindelijk stond de auto helemaal naar links, richting de muur, en was ik slechts passagier. Je kunt het niet controleren, het is gewoon vreselijk. Ik heb veel geluk, want het had veel erger kunnen aflopen en ik ben heel gebleven."
Leren van fouten om beter te worden
Gevraagd of de risico’s wel nodig waren voor P10 in een Sprint die alleen de top acht beloont, geeft hij een volwassen antwoord. "Het is een goede vraag, want in mijn eerdere klassen vocht ik altijd vooraan en nu heb ik in de Formule 1 die auto nog niet. Dus ik moet op een bepaald moment vechten, weet je? Het hele jaar ben ik terughoudend geweest en kon ik niet vechten. Maar ik moet ook leren en dingen uitproberen, want op de dag dat ik hopelijk een auto krijg om voor kampioenschappen te strijden, mag ik dit soort fouten niet maken. En ik geloof dat dit soort dagen betere coureurs creëert; kijk maar naar Max Verstappen aan het begin van zijn carrière. Maar het leven gaat door en ik hoop dat ik in de toekomst van mijn fouten leer."
