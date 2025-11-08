Jos Verstappen loopt direct weg na zestiende plek zoon Max
Jos Verstappen, dit weekend ook aanwezig in Brazilië, maakte zich na de teleurstellende kwalificatie van zoon Max toch vrij snel uit de voeten. De viervoudig kampioen klaagt al het hele weekend over een gebrek aan grip, en de behaalde zestiende plek bevestigt dat Red Bull het lek nog niet boven heeft.
In aanloop naar het raceweekend in Brazilië werd er wel wat verwacht van Red Bull, dat normaal gesproken goed uit de voeten kan in São Paulo. Tot nu toe is dat echter niet gebleken. Verstappen werd vierde tijdens de sprintrace, maar gaf toe dat er niet meer in zat, en tijdens de kwalificatie was P16 het maximaal haalbare. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda wist niet te imponeren met een negentiende tijd.
Jos 'the boss'
Verstappen senior is dit weekend aanwezig in São Paulo en keek in de pitbox van Red Bull mee naar de verrichtingen van zijn zoon. De teleurstelling is duidelijk zichtbaar.
