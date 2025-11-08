Verstappen verbijsterd na Q1-exit: "Dit is niet wat we hadden verwacht"
Verstappen verbijsterd na Q1-exit: "Dit is niet wat we hadden verwacht"
Max Verstappen is in Q1 gestrand tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De coureur van Red Bull Racing zag dit niet aankomen. Ze hadden de setup gewijzigd van de RB21-bolide, maar dit heeft juist slecht uitgepakt.
Verstappen kwam naar het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos, met een achterstand van 36 punten op Lando Norris en 35 punten op Oscar Piastri. Norris kon zijn kampioenschapsleiding uitbreiden door de Sprint eerder deze zaterdag te winnen, terwijl Verstappen niet meer kon doen dan de vierde positie. Yuki Tsunoda experimenteerde tijdens de Sprint met een zachtere en hogere afstelling en Red Bull dacht dat dit de sleutel tot meer performance zou zijn. Diezelfde setup ging voor de kwalificatie op de auto van Verstappen, maar het werkte juist averechts.
Extra stap terug kwam onverwachts
"Tja, dat is niet wat je wilt zien, nee", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Brazilië. Hij mocht na Q1 al uitstappen, aangezien hij zich niet beter kon kwalificeren dan P16. "Het weekend was al een uitdaging, maar dit is niet wat we hadden verwacht, zou ik zeggen. Zeker nadat we heel wat aanpassingen aan de auto hadden doorgevoerd. De auto reageerde gewoon niet, ik had geen grip. Ik moest eigenlijk ver onder de limiet rijden. Het werkte gewoon niet. Ik kon totaal niet pushen, de auto was erg veel aan het glijden. We moeten analyseren wat hier is gebeurd."
Gerelateerd
Net binnen
Norris grijpt pole tijdens desastreuze kwalificatie voor Verstappen en Red Bull
- 1 uur geleden
- 9
Marko legt vinger op de pijnlijke plek: 'Circuit is sneller geworden, wij overal langzamer'
- 8 minuten geleden
Verstappen gooit handdoek officieel in de ring in strijd tegen McLarens: "Vergeet het maar"
- 26 minuten geleden
- 3
Mekies overweegt wagen van Verstappen compleet om te gooien: "Gaan de opties bekijken"
- 51 minuten geleden
- 5
Antonelli geïrriteerd door P2 achter Norris en komt met plan om McLaren te verslaan
- 1 uur geleden
Norris opgelucht na pole position in Brazilië: "Er zat wel wat druk op"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Vandaag 11:43