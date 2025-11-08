Max Verstappen is in Q1 gestrand tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De coureur van Red Bull Racing zag dit niet aankomen. Ze hadden de setup gewijzigd van de RB21-bolide, maar dit heeft juist slecht uitgepakt.

Verstappen kwam naar het Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als het circuit van Interlagos, met een achterstand van 36 punten op Lando Norris en 35 punten op Oscar Piastri. Norris kon zijn kampioenschapsleiding uitbreiden door de Sprint eerder deze zaterdag te winnen, terwijl Verstappen niet meer kon doen dan de vierde positie. Yuki Tsunoda experimenteerde tijdens de Sprint met een zachtere en hogere afstelling en Red Bull dacht dat dit de sleutel tot meer performance zou zijn. Diezelfde setup ging voor de kwalificatie op de auto van Verstappen, maar het werkte juist averechts.

Extra stap terug kwam onverwachts

"Tja, dat is niet wat je wilt zien, nee", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Brazilië. Hij mocht na Q1 al uitstappen, aangezien hij zich niet beter kon kwalificeren dan P16. "Het weekend was al een uitdaging, maar dit is niet wat we hadden verwacht, zou ik zeggen. Zeker nadat we heel wat aanpassingen aan de auto hadden doorgevoerd. De auto reageerde gewoon niet, ik had geen grip. Ik moest eigenlijk ver onder de limiet rijden. Het werkte gewoon niet. Ik kon totaal niet pushen, de auto was erg veel aan het glijden. We moeten analyseren wat hier is gebeurd."

