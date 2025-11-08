Verstappen eruit in Q1: setupwijziging Red Bull pakt totaal niet goed uit
Verstappen eruit in Q1: setupwijziging Red Bull pakt totaal niet goed uit
Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo een unicum te pakken. Tot vandaag is hij nooit eerder puur op snelheid in Q1 geëlimineerd. Helaas is de Red Bull Racing-coureur zojuist op P16 gestrand - een dramatische kwalificatie voor de viervoudig wereldkampioen.
Verstappen was het gehele weekend al ontevreden over de wegligging van de Red Bull RB21-bolide. Hij kwam niet verder dan de zesde plek in de sprintkwalificatie en de vierde positie in de Sprint. De auto draaide niet, er was geen tractie en het was als een pogostick over de hobbels. Red Bull had Yuki Tsunoda als proefkonijn gebruikt tijdens de Sprint om een compleet andere afstelling te proberen. De Japanner reed met een zachtere en hogere setup en Red Bull dacht dat het werkte.
P16 voor Verstappen
De energiedrankfabrikant besloot tussen de Sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix in Brazilië dezelfde setupwijzigingen door te voeren bij Verstappen, hopend om een ommekeer. Die ommekeer was er wel, maar juist de verkeerde kant op. Ze hebben één stap vooruit, maar twee stappen achteruit gezet. Verstappen liet via de boardradio weten dat de wagen beter was over de hobbels, maar nu juist veel meer aan het glijden was. De Limburger was zo erg aan het glijden dat hij niet snel genoeg was in Q1. Verstappen heeft zich als zestiende gekwalificeerd, nadat hij 0.066 seconde tekort kwam op Nico Hülkenberg. Tsunoda werd negentiende achter Esteban Ocon en Franco Colapinto. Gabriel Bortoleto kon geen rondetijd neerzetten, nadat de reparaties na zijn crash in de Sprint te lang duurden.
Gerelateerd
Net binnen
Norris grijpt pole tijdens desastreuze kwalificatie voor Verstappen en Red Bull
- 1 uur geleden
- 8
Marko legt vinger op de pijnlijke plek: 'Circuit is sneller geworden, wij overal langzamer'
- 7 minuten geleden
Verstappen gooit handdoek officieel in de ring in strijd tegen McLarens: "Vergeet het maar"
- 25 minuten geleden
- 3
Mekies overweegt wagen van Verstappen compleet om te gooien: "Gaan de opties bekijken"
- 50 minuten geleden
- 5
Antonelli geïrriteerd door P2 achter Norris en komt met plan om McLaren te verslaan
- 1 uur geleden
Norris opgelucht na pole position in Brazilië: "Er zat wel wat druk op"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Vandaag 11:43