Verstappen out in Q1

Verstappen eruit in Q1: setupwijziging Red Bull pakt totaal niet goed uit

Verstappen eruit in Q1: setupwijziging Red Bull pakt totaal niet goed uit

Vincent Bruins
Verstappen out in Q1

Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo een unicum te pakken. Tot vandaag is hij nooit eerder puur op snelheid in Q1 geëlimineerd. Helaas is de Red Bull Racing-coureur zojuist op P16 gestrand - een dramatische kwalificatie voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen was het gehele weekend al ontevreden over de wegligging van de Red Bull RB21-bolide. Hij kwam niet verder dan de zesde plek in de sprintkwalificatie en de vierde positie in de Sprint. De auto draaide niet, er was geen tractie en het was als een pogostick over de hobbels. Red Bull had Yuki Tsunoda als proefkonijn gebruikt tijdens de Sprint om een compleet andere afstelling te proberen. De Japanner reed met een zachtere en hogere setup en Red Bull dacht dat het werkte.

P16 voor Verstappen

De energiedrankfabrikant besloot tussen de Sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix in Brazilië dezelfde setupwijzigingen door te voeren bij Verstappen, hopend om een ommekeer. Die ommekeer was er wel, maar juist de verkeerde kant op. Ze hebben één stap vooruit, maar twee stappen achteruit gezet. Verstappen liet via de boardradio weten dat de wagen beter was over de hobbels, maar nu juist veel meer aan het glijden was. De Limburger was zo erg aan het glijden dat hij niet snel genoeg was in Q1. Verstappen heeft zich als zestiende gekwalificeerd, nadat hij 0.066 seconde tekort kwam op Nico Hülkenberg. Tsunoda werd negentiende achter Esteban Ocon en Franco Colapinto. Gabriel Bortoleto kon geen rondetijd neerzetten, nadat de reparaties na zijn crash in de Sprint te lang duurden.

