Tsunoda cruciaal in mogelijke ommekeer Red Bull en Verstappen in São Paulo
Red Bull Racing heeft tot dusver een tegenvallende F1 Grand Prix van São Paulo meegemaakt. Lando Norris is dankzij de overwinning in de Sprint verder uitgelopen in het kampioenschap, terwijl Max Verstappen klaagt over de wegligging van zijn RB21. Yuki Tsunoda is echter mogelijk de redder in nood op het circuit van Interlagos.
Verstappen kwam tijdens de sprintkwalificatie niet verder dan de zesde plaats. Gelukkig kon hij nog twee posities goedmaken in de zaterdagwedstrijd voor het luide gejuich van het Braziliaanse publiek, maar drie kampioenschapspunten verliezen op Norris is natuurlijk allesbehalve ideaal in de slotfase van het seizoen. "Het was gewoon ruk en het liep voor geen meter", zo beschreef Verstappen de wegligging van de Red Bull na de sprintkwalificatie tegenover Viaplay. "Er zaten heel veel vibraties in de auto en hij stuiterde alle kanten op. Buiten dat had ik ook nog eens geen grip in de langzame bochten. De auto draait niet en ik heb geen tractie." Omdat de auto's na een kwalificatie in parc fermé gaan, kon de afstelling niet aangepast worden voor de Sprint. Verstappen maakte daarom geen kans om Norris en de Mercedessen bij te houden.
Experiment bij Tsunoda
Red Bull besloot om de setup bij Tsunoda wél te wijzigen. Aangezien hij al in SQ1 gestrand was, had hij niks te verliezen. Omdat dit in parc fermé was gebeurd, moest de Japanner beginnen vanuit de pitstraat. De energiedrankfabrikant blijkt Tsunoda als proefkonijn te hebben gebruikt om alvast een andere afstelling uit te proberen voor de kwalificatie. Volgens Red Bull zou dat gelukt zijn.
Red Bull experimenteerde door de wagen van Tsunoda zachter en hoger af te stellen, zo meldt F1-journalist Adam Cooper. Dit zou gewerkt hebben en dus gaan ze bij Verstappen ook die kant op met de setup voor de kwalificatie en de race. Het lijkt er dus op dat we dankzij Tsunoda's experiment verbeteringen kunnen verwachten bij Verstappen.
