﻿
Max Verstappen, generic, Mexico GP, 2025

Norris neemt afstand van Verstappen: dít is de F1 WK-stand na de Sprint in Brazilië

Jeen Grievink
Max Verstappen, generic, Mexico GP, 2025

De F1 WK-stand van 2025 is weer wat veranderd nu we de Sprint in Brazilië achter de rug hebben. Lando Norris wist deze ingekorte race op Interlagos te winnen en deed zodoende goede zaken in het kampioenschap. Voor Max Verstappen was het allemaal iets minder rooskleurig, al wist hij wel weer iets richting Oscar Piastri te kruipen in het algemeen klassement.

Norris kwalificeerde zich gisteren op pole voor de Sprint in São Paulo en dat gaf de Brit een uitstekende uitgangspositie om vandaag punten te scoren voor het kampioenschap. En dat is dan ook precies wat hij deed. Norris reed de hele sprintrace aan de leiding en scoorde de volle acht punten. Daarnaast zag hij zijn directe concurrenten punten verspelen. Zo ging teamgenoot Oscar Piastri de muur in en finishte Verstappen als vierde. Hierdoor kon Norris zijn voorsprong in de WK-stand van 2025 uitbouwen, al zij het met kleine stapjes. De klap was het grootst voor Piastri, die door het nulresultaat zijn gat met Norris in één keer zag groeien met acht punten. Voor Verstappen was het ook niet ideaal, maar het had slechter gekund.

Norris verstevigt koppositie in WK-stand, Verstappen loopt in op Piastri

Door zijn overwinning in de Sprint, staat nu Norris nu op plek 1 in het WK met 365 punten. De nummer twee in het klassement is nog steeds Oscar Piastri met 356 punten. Verstappen zag Norris uitlopen vandaag in Brazilië, maar boekte wel terreinwinst richting zijn eerstvolgende concurrent: Piastri. Verstappen wist vier punten te scoren en kroop zodoende richting een totaal van 326 punten. Hij staat nu nog exact 30 punten achter op de Australische coureur van McLaren. Achter Verstappen volgt George Russell met 264 punten. Daar weer achter volgen de twee Ferrari-coureurs: Charles Leclerc (214) en Lewis Hamilton (148).

F1-stand WK 2025: de volledige stand in het kampioenschap

Coureur Team Punten
Lando NorrisMcLaren F1 team365
Oscar PiastriMcLaren F1 team356
Max VerstappenRed Bull Racing326
George RussellMercedes AMG F1264
Charles LeclercScuderia Ferrari214
Lewis HamiltonScuderia Ferrari148
Kimi AntonelliMercedes AMG F1104
Alexander AlbonWilliams Racing73
Nico HülkenbergStake F1 Team41
Fernando AlonsoAston Martin F1 Team40
Isack HadjarRacing Bulls39
Carlos SainzWilliams Racing38
Oliver BearmanHaas F132
Lance StrollAston Martin F1 Team32
Liam LawsonRacing Bulls30
Esteban OconHaas F130
Yuki TsunodaRed Bull Racing28
Pierre GaslyAlpine F121
Gabriel BortoletoStake F1 Team19
Franco ColapintoAlpine F10
Jack DoohanAlpine F10

F1 WK-stand

