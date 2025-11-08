De F1 WK-stand van 2025 is weer wat veranderd nu we de Sprint in Brazilië achter de rug hebben. Lando Norris wist deze ingekorte race op Interlagos te winnen en deed zodoende goede zaken in het kampioenschap. Voor Max Verstappen was het allemaal iets minder rooskleurig, al wist hij wel weer iets richting Oscar Piastri te kruipen in het algemeen klassement.

Norris kwalificeerde zich gisteren op pole voor de Sprint in São Paulo en dat gaf de Brit een uitstekende uitgangspositie om vandaag punten te scoren voor het kampioenschap. En dat is dan ook precies wat hij deed. Norris reed de hele sprintrace aan de leiding en scoorde de volle acht punten. Daarnaast zag hij zijn directe concurrenten punten verspelen. Zo ging teamgenoot Oscar Piastri de muur in en finishte Verstappen als vierde. Hierdoor kon Norris zijn voorsprong in de WK-stand van 2025 uitbouwen, al zij het met kleine stapjes. De klap was het grootst voor Piastri, die door het nulresultaat zijn gat met Norris in één keer zag groeien met acht punten. Voor Verstappen was het ook niet ideaal, maar het had slechter gekund.

Norris verstevigt koppositie in WK-stand, Verstappen loopt in op Piastri

Door zijn overwinning in de Sprint, staat nu Norris nu op plek 1 in het WK met 365 punten. De nummer twee in het klassement is nog steeds Oscar Piastri met 356 punten. Verstappen zag Norris uitlopen vandaag in Brazilië, maar boekte wel terreinwinst richting zijn eerstvolgende concurrent: Piastri. Verstappen wist vier punten te scoren en kroop zodoende richting een totaal van 326 punten. Hij staat nu nog exact 30 punten achter op de Australische coureur van McLaren. Achter Verstappen volgt George Russell met 264 punten. Daar weer achter volgen de twee Ferrari-coureurs: Charles Leclerc (214) en Lewis Hamilton (148).

F1-stand WK 2025: de volledige stand in het kampioenschap

Coureur Team Punten Lando Norris McLaren F1 team 365 Oscar Piastri McLaren F1 team 356 Max Verstappen Red Bull Racing 326 George Russell Mercedes AMG F1 264 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 214 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 148 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 104 Alexander Albon Williams Racing 73 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 41 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 40 Isack Hadjar Racing Bulls 39 Carlos Sainz Williams Racing 38 Oliver Bearman Haas F1 32 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 32 Liam Lawson Racing Bulls 30 Esteban Ocon Haas F1 30 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 Pierre Gasly Alpine F1 21 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 19 Franco Colapinto Alpine F1 0 Jack Doohan Alpine F1 0

