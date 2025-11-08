Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan een vierde plek tijdens de sprintrace in São Paulo. De Nederlander startte op de softbanden en kwam na de neutralisatie op de gele banden weer de baan op, maar hij kon het tempo van de mannen voor hem niet volgen.

De sprintrace in São Paulo begon nog rustig, maar in ronde acht was daar het spektakel. Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto schoven namelijk van de baan in de Senna S. Alleen The Hulk kon, na een bezoekje aan de pitbox, zijn race hervatten; de andere twee vielen uit. Verstappen schoof een plekje op door de uitvalbeurt, maar meer dan P4 zat er uiteindelijk niet in.

Verstappen kon tempo niet volgen

In de openingsfase moest Verstappen vooral naar achteren kijken in plaats van naar voren. “Op die zachte banden kon je niet heel veel pushen. Ik probeerde gewoon constante ronden te rijden, want ik kon sowieso niet die rondetijden rijden die zij voor me deden in de eerste paar rondjes. Ik was een beetje een diesel, beetje opwarmen”, grapt hij bij Viaplay. De conclusie is wél duidelijk: “Het gaat gewoon niet snel genoeg. We hebben gemaximaliseerd.”

Norris in slotfase was vertekend beeld

Ook na de neutralisatie bleef het gebrek aan tempo aanwezig. “Die eerste ronde was een beetje lastig, natuurlijk een beetje weinig grip. Ik kan ze niet bijhouden in de eerste paar ronden en ik reed gewoon weer mijn eigen rondetijden”, herhaalde hij wat hij al in de eerste stint merkte. In de slotfase kwam nummer twee Kimi Antonelli nog in de buurt van Norris, maar dat had volgens Verstappen vooral te maken met de bandenkeuze: “Lando reed op die zachte banden, die gewoon minder werden; dat zag je ook bij Fernando. Dus dat is dan nog een beetje een vertekend beeld, dat het zo dicht bij elkaar zit. Op die mediums reed hij gewoon weg.”

De kwalificatie begint om 19.00 uur en Verstappen gaat met het team aan de slag met de data: “We gaan wel wat dingen aan de auto aanpassen en hopelijk geeft dat wat meer grip.”

