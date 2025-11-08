Er zijn twee veranderingen aangekondigd in de startopstelling voor de sprintrace, onderdeel van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. Carlos Sainz en Yuki Tsunoda, die vanaf P20 en P18 zouden beginnen aan de korte race op Interlagos, gaan vanuit de pitstraat beginnen.

Voor Williams was de vrijdag in São Paulo een grote teleurstelling. Alexander Albon werd twaalfde en deed het nog aardig, maar Carlos Sainz trok zijn matige vorm van de afgelopen weken door. De Spanjaard kwam op P20 terecht en kon geen enkel foutloos rondjes noteren. Daardoor zou Sainz dus vanaf P20 moeten beginnen. Sainz was overigens de enige die boven de 1:11.000 uit zou komen tijdens de sprintkwalificatie. Tsunoda deed het iets beter, maar kwam niet verder dan P18 en was ook klaar na SQ1.

Williams en Red Bull gebruiken sprintrace als testsessie

Sainz en Tsunoda kwalificeerden zich dus als laatste en achttiende na een volgens hen dramatisch uitgevoerde SQ1, waarna Williams en Red Bull besloten dat het beter was om wat aan de auto aan te passen - iets wat niet mag tussen de sprintkwalificatie en de sprintrace in. Dit levert Sainz en Tsunoda dus een straf op, waardoor ze niet vanaf P18 en P20 maar vanuit de pits gaan starten. Williams en Red Bull mogen, na de sprintrace en richting de kwalificatie later op de zaterdag, net zoals iedereen dan weer wel aanpassingen doorvoeren. Zeker voor Red Bull, waar Max Verstappen om de titel vecht en vanaf P6 begint aan de sprintrace na een matige sprintkwalificatie, is alle informatie die Tsunoda met deze aanpassingen kan verzamelen erg nuttig.

Carlos will start today’s Sprint from the pit lane, allowing us to assess alternative set-up options ahead of qualifying this afternoon. pic.twitter.com/iBTYZnqDXj — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 8, 2025

