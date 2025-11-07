Waarom Red Bull zich geen zorgen maakt in Brazilië ondanks P17 en crash in vrije training
De coureurs van Red Bull Racing eindigden op slechts de zeventiende en de twintigste positie in de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Toch maakt het team zich geen zorgen over hoe Max Verstappen en Yuki Tsunoda zullen presteren dit weekend, en dit is waarom.
Het was constant druk op het Autódromo José Carlos Pace, omdat de coureurs natuurlijk maar één uurtje de tijd hadden om zich voor te bereiden op de sprintkwalificatie, Sprint, kwalificatie én de Grand Prix. Tijdens de eerste helft van de sessie waren de teams bezig met de long runs en stond George Russell op de harde band bovenaan de tijdenlijst. De Mercedes-coureur zou echter tijdens de kwalificatieruns op de mediums terugzakken naar P6. De McLarens waren sterk in de slotfase van de training en werden met Lando Norris en Oscar Piastri eerste en tweede. De twee Kick Sauber-wagens van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto evenals de Aston Martin van Fernando Alonso klokten ieder een tijd die goed genoeg was voor een topvijfklassering.
Power unit en banden sparen
Maar waar waren Red Bull Racing en Ferrari dan? Bij de scharlakenrode bolides van Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden er geen softs of mediums onder gemonteerd. Ze bleven dus op het hardste Pirelli-rubber en deden geen poging om een kwalificatierun te doen. Ze werden daarom achttiende en negentiende.
Verstappen bleef steken op de zeventiende tijd. Zonder context is zo'n resultaat natuurlijk schrikken, maar er zit een strategie achter. Red Bull en Honda hebben besloten de Nederlander geen nieuwe power unit te geven voor dit weekend en dus krijgt hij ook geen gridstraf. Daardoor is de motor echter extra teruggeschroefd in de training om alle onderdelen zoveel mogelijk te sparen. Tevens mist hij nog meer snelheid, omdat hij met wat meer downforce reed dan verwacht en ook dat kunnen de Red Bull-engineers nog terugdraaien. Verstappen heeft verder slechts een halve ronde gepusht op de softs, maar haakte die kwalificatierun af. Hij heeft geen representatieve rondetijd neergezet, maar heeft daardoor wel een extra setje van de mediums kunnen sparen ten opzichte van de McLarens.
Dan hebben we nog Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen en hekkensluiter van de vrije training op het circuit van Interlagos. Hij crashte in de Descida do Lago en liep schade aan de voorvleugel en mogelijk ook het hydraulische systeem op. Het voordeel voor Red Bull is dat ze maar één coureur hebben in de titelstrijd van 2025 en dus kon Tsunoda, nadat de RB21 gerepareerd was, als proefkonijn worden gebruikt. Als enige van alle twintig coureurs deed hij meerdere runs op de softs. Dat heeft Red Bull waardevolle data opgeleverd voor het SQ3-gedeelte van de sprintkwalificatie van later deze vrijdag en voor de kwalificatie van zaterdag.
