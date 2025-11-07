close global

Max Verstappen in front of FIA-logo

Lars Leeftink

Brazilië staat altijd bekend om het onvoorspelbare weer en forse onweersbuien. Dit weekend wordt er dan ook weer regen verwacht, vooral wanneer er kwalificatiesessies plaatsvinden. Maar wat gebeurt er als een kwalificatie niet verreden kan worden? Hoe wordt de startopstelling dan bepaald?

