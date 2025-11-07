Regen in Brazilië kan Max Verstappen benadelen door nieuwe FIA-regel | GPFans News
Regen in Brazilië kan Max Verstappen benadelen door nieuwe FIA-regel | GPFans News
Brazilië staat altijd bekend om het onvoorspelbare weer en forse onweersbuien. Dit weekend wordt er dan ook weer regen verwacht, vooral wanneer er kwalificatiesessies plaatsvinden. Maar wat gebeurt er als een kwalificatie niet verreden kan worden? Hoe wordt de startopstelling dan bepaald?
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië | F1 Shorts
- 26 minuten geleden
- 44
GP Qatar
Pirelli overweegt verplichte limiet voor banden in Qatar wegens veiligheidsrisico's
- 1 uur geleden
Weerbericht Brazilië
Weerbericht Brazilië: chaos door regen op zaterdag, zondag voor nu droog
- 1 uur geleden
Verstappen in 2025
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 2 uur geleden
Verstappen in Brazilie
Albon keek onboards van regenraces Verstappen in Brazilië: 'Moet je je op voorbereiden'
- 2 uur geleden
GPFans News
Regen in Brazilië kan Max Verstappen benadelen door nieuwe FIA-regel | GPFans News
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober