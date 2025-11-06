Dr. Helmut Marko is vol optimisme naar São Paulo afgereisd. De adviseur van Red Bull Racing gelooft nog volop in de titelkansen van Max Verstappen en ziet tegelijkertijd dat McLaren vooral met zichzelf bezig is.

Verstappen kan in Brazilië een stap richting klassementsleider Lando Norris zetten, op wie hij nog 36 punten moet goedmaken. Ook Oscar Piastri is uit op revanche. De Australiër lijkt de afgelopen races in een neerwaartse spiraal terecht te zijn gekomen en moest in Mexico-Stad het stokje als kampioenschapsleider overgeven aan Norris. Toch heeft Piastri nog altijd zicht op de wereldtitel, met een achterstand van slechts één punt.

Artikel gaat verder onder video

Ervaring met titels winnen in slotfase seizoen

In 2010 wist Sebastian Vettel namens Red Bull het klusje te klaren in de slotfase van het seizoen, en Marko legt bij de Kronen Zeitung uit dat hij zou tekenen voor een herhaling van dat scenario. "Ongelooflijk dat het alweer vijftien jaar geleden is. Dat succes was in de eerste plaats natuurlijk goed voor het hele team. Elke titel heeft zijn eigen verhaal, maar het belangrijkste toen was het succes in het wereldkampioenschap voor coureurs. Ik hoop dit jaar op een vergelijkbaar scenario. We wonnen de titel niet alleen in 2010 in de laatste race, maar ook in 2012 en in 2021, toen Max pas in de laatste ronde won. We hebben er dus ervaring mee," opent Marko.

Norris en Piastri rijden voor eigen kansen

Verstappen is aan een sterke reeks bezig en die moet hij van Marko vooral doorzetten. "Hoewel het in Singapore en Mexico niet perfect verliep voor ons, hebben we punten gepakt op de leider in het kampioenschap. En dat gebeurt nu al vijf raceweekenden op rij. En nu komt Brazilië, waar we vorig jaar een belangrijke stap richting de titel hebben gezet. Voor zover ik weet is McLaren van plan om hun coureurs tot het einde van het seizoen voor eigen kansen te laten rijden," aldus Marko.

Gerelateerd