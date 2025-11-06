VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan' | GPFans News
Jos Verstappen vindt het maar vreemd om te zien wat er bij het team van McLaren gebeurt. Volgens hem is het tijd voor Oscar Piastri om van zich af te bijten en intern met de vuist op tafel te slaan. Alhoewel het onderlinge verschil slechts één punt bedraagt, lijkt het momentum bij Norris te liggen. Piastri stond in Monza voor het laatst op het podium en heeft zijn voorsprong op Max Verstappen sinds het raceweekend in Zandvoort zien slinken van 104 punten naar 35 punten.
VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan'
