Sergio Pérez is van mening dat Max Verstappen recht heeft op het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar, en dat de Nederlander een serieuze kans heeft om dat recht op te eisen.

Sergio Pérez reed tussen 2021 en 2024 in dienst van Red Bull Racing als teammaat van Max Verstappen. De ervaren Mexicaan speelde zowel in 2021 als 2022 een belangrijke rol in de wereldkampioenschappen van de Nederlander, maar vanaf 2023 nam zijn performance af. In 2024 kende hij qua resultaten een zeer teleurstellend jaar, waarna Red Bull Racing besloot het contract van de coureur vroegtijdig te beëindigen.

Artikel gaat verder onder video

Rentree Sergio Pérez

Daarmee kwam er ook direct een einde aan de indrukwekkende loopbaan van de 35-jarige coureur, maar een nieuw hoofdstuk liet niet lang op zich wachten. Inmiddels is bekend dat Pérez in 2026 samen met een andere oudgediende, Valtteri Bottas, uit zal komen voor het gloednieuwe team van Cadillac. Ondanks het onvrijwillige afscheid bij Red Bull Racing, houdt Pérez er nog altijd een goede band met Verstappen op na.

Titelkansen Max Verstappen

"Max is de sensatie van het jaar geweest", vertelt hij bij Sky Sports. "Hij zorgt ervoor dat iedereen naar de Formule 1 blijft kijken. Op de een of andere manier hebben ze het seizoen weten om te gooien. En nu McLaren de hele tijd fouten aan het maken is, denk ik dat hij echt een kans heeft om het voor elkaar te krijgen. Hij is ook de coureur die het wereldkampioenschap het meest verdient, want hij heeft fenomenaal gereden."

Gerelateerd