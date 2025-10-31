'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
Liam Lawson lijkt te mogen hopen op een langer verblijf bij de Racing Bulls, zo meldt Autocar New Zealand. Het heeft te maken met een mogelijke overstap van Yuki Tsunoda die in de lucht hangt, waarmee het zitje bij het zusterteam wellicht in handen van de Kiwi blijft.
Red Bull weet voor volgend jaar zeker dat Max Verstappen achter het stuur van de RB22 plaatsneemt. De andere drie stoeltjes zijn voorlopig nog onzeker. Isack Hadjar wordt in verband gebracht met een mogelijke promotie naar het topteam. De andere coureurs, Lawson en Tsunoda, zouden met elkaar gaan uitmaken wie er bij de Racing Bulls blijft. Dat tweede zitje bij het zusterteam wordt al maanden gelinkt aan Arvid Lindblad.
Tsunoda kwam met Honda mee
Volgens het medium overweegt Tsunoda de overstap te maken naar de Amerikaanse IndyCar-serie. De Japanner werd als onderdeel van de samenwerking tussen Red Bull en Honda bij het zusterteam geplaatst en kreeg dit jaar dan zijn langverwachte promotie, bij het uitblijven van resultaten van Lawson. Honda stapt aankomend seizoen over naar Aston Martin en hoewel de resultaten van Tsunoda de afgelopen races zijn verbeterd, lijkt zijn positie binnen Red Bull nog steeds onzeker te zijn.
'Honda helpt Tsunoda met overstap'
Die link met Honda kan in de IndyCar weer worden aangehaald. Zo meldt de Amerikaanse racejournalist Tony Donohue dat het merk momenteel Tsunoda klaarstoomt voor een overstap. Vijf van de twaalf teams in de IndyCar rijden met Honda-motoren en dat zou de overstap een stuk makkelijker maken.
Gerelateerd
Net binnen
Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
- 45 minuten geleden
- 1
'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
- 1 uur geleden
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
- 2 uur geleden
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
- 3 uur geleden
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
- 3 uur geleden
- 9
Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
- Vandaag 12:20
- 8
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober