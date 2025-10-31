close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lawson, Tsunoda, socials

'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'

'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'

Remy Ramjiawan
Lawson, Tsunoda, socials

Liam Lawson lijkt te mogen hopen op een langer verblijf bij de Racing Bulls, zo meldt Autocar New Zealand. Het heeft te maken met een mogelijke overstap van Yuki Tsunoda die in de lucht hangt, waarmee het zitje bij het zusterteam wellicht in handen van de Kiwi blijft.

Red Bull weet voor volgend jaar zeker dat Max Verstappen achter het stuur van de RB22 plaatsneemt. De andere drie stoeltjes zijn voorlopig nog onzeker. Isack Hadjar wordt in verband gebracht met een mogelijke promotie naar het topteam. De andere coureurs, Lawson en Tsunoda, zouden met elkaar gaan uitmaken wie er bij de Racing Bulls blijft. Dat tweede zitje bij het zusterteam wordt al maanden gelinkt aan Arvid Lindblad.

Tsunoda kwam met Honda mee

Volgens het medium overweegt Tsunoda de overstap te maken naar de Amerikaanse IndyCar-serie. De Japanner werd als onderdeel van de samenwerking tussen Red Bull en Honda bij het zusterteam geplaatst en kreeg dit jaar dan zijn langverwachte promotie, bij het uitblijven van resultaten van Lawson. Honda stapt aankomend seizoen over naar Aston Martin en hoewel de resultaten van Tsunoda de afgelopen races zijn verbeterd, lijkt zijn positie binnen Red Bull nog steeds onzeker te zijn.

'Honda helpt Tsunoda met overstap'

Die link met Honda kan in de IndyCar weer worden aangehaald. Zo meldt de Amerikaanse racejournalist Tony Donohue dat het merk momenteel Tsunoda klaarstoomt voor een overstap. Vijf van de twaalf teams in de IndyCar rijden met Honda-motoren en dat zou de overstap een stuk makkelijker maken.

Gerelateerd

Yuki Tsunoda Liam Lawson

Net binnen

Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo
Weerbericht

Dit is de voorlopige weersverwachting voor het sprintweekend in São Paulo

  • 45 minuten geleden
  • 1
 'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'
Yuki Tsunoda

'Lawson mag hopen op langer verblijf bij Racing Bulls: Tsunoda wordt gelinkt aan IndyCar'

  • 1 uur geleden
McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft
McLaren Veiling

McLaren veilt wagen van 2026, nog vóórdat deze überhaupt gereden heeft

  • 2 uur geleden
Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
Red Bull Ford

Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?

  • 3 uur geleden
Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'
Toto Wolff

Abu Dhabi 2021 ettert nog altijd door bij Wolff: 'Gestoorde heeft record Hamilton vernietigd'

  • 3 uur geleden
  • 9
 Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
Max Verstappen

Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen

  • Vandaag 12:20
  • 8
Meer nieuws

Veel gelezen

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
150.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans

  • 27 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x