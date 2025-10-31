Liam Lawson lijkt te mogen hopen op een langer verblijf bij de Racing Bulls, zo meldt Autocar New Zealand. Het heeft te maken met een mogelijke overstap van Yuki Tsunoda die in de lucht hangt, waarmee het zitje bij het zusterteam wellicht in handen van de Kiwi blijft.

Red Bull weet voor volgend jaar zeker dat Max Verstappen achter het stuur van de RB22 plaatsneemt. De andere drie stoeltjes zijn voorlopig nog onzeker. Isack Hadjar wordt in verband gebracht met een mogelijke promotie naar het topteam. De andere coureurs, Lawson en Tsunoda, zouden met elkaar gaan uitmaken wie er bij de Racing Bulls blijft. Dat tweede zitje bij het zusterteam wordt al maanden gelinkt aan Arvid Lindblad.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda kwam met Honda mee

Volgens het medium overweegt Tsunoda de overstap te maken naar de Amerikaanse IndyCar-serie. De Japanner werd als onderdeel van de samenwerking tussen Red Bull en Honda bij het zusterteam geplaatst en kreeg dit jaar dan zijn langverwachte promotie, bij het uitblijven van resultaten van Lawson. Honda stapt aankomend seizoen over naar Aston Martin en hoewel de resultaten van Tsunoda de afgelopen races zijn verbeterd, lijkt zijn positie binnen Red Bull nog steeds onzeker te zijn.

'Honda helpt Tsunoda met overstap'

Die link met Honda kan in de IndyCar weer worden aangehaald. Zo meldt de Amerikaanse racejournalist Tony Donohue dat het merk momenteel Tsunoda klaarstoomt voor een overstap. Vijf van de twaalf teams in de IndyCar rijden met Honda-motoren en dat zou de overstap een stuk makkelijker maken.

Gerelateerd